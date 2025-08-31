El increíble giro en la vida de Nancy Anka, la “chancle” de Grande, Pá!

Nancy Anka fue uno de los rostros más populares de la televisión argentina a comienzos de los años 90. Su personaje de Jose, la hija mayor de Arturo Puig en Grande, Pá!, convirtió a la actriz en una figura entrañable para millones de televidentes. Sin embargo, el vértigo del éxito no la retuvo en la pantalla chica: con el tiempo eligió correrse de los grandes focos y construir una carrera más íntima, marcada por la música, el teatro y la búsqueda espiritual.