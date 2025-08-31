La frase de Valdés tras votar que sorprendió en Corrientes: “Todos seguimos buscando a Loan, como a Nisman”

En medio de las elecciones de Corrientes que definirán al próximo gobernador, el mandatario Gustavo Valdés sorprendió con una declaración a la salida de la escuela Sarmiento, donde emitió su voto en la mañana del domingo.
Consultado por la prensa sobre la continuidad en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de Nueve de Julio, Valdés respondió:
“La Justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan, como a Nisman”.
La frase del gobernador generó impacto inmediato, al vincular la búsqueda del niño correntino con el caso del fiscal Alberto Nisman, cuya muerte sigue bajo investigación desde 2015.
Valdés y su papel en las elecciones
El gobernador llegó al establecimiento minutos después de las 10 y emitió su voto sin demoras. A la salida, negó cualquier responsabilidad en los incidentes ocurridos el jueves pasado durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en el centro de Corrientes.
“Ellos pidieron que la Policía no esté. Y después la Policía actuó”, dijo Valdés, quien además acusó a la oposición de impulsar una de las campañas “más sucias” de la historia reciente de la provincia.
Valdés respalda a su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó, como candidato del oficialista Vamos Corrientes para sucederlo en el Ejecutivo provincial.
Los incidentes con La Libertad Avanza
Durante el acto de cierre de campaña de LLA, encabezado por Karina Milei, Martín Menem y el candidato a gobernador Lisandro Almirón, se produjeron forcejeos e insultos con manifestantes opositores.
La policía provincial detuvo a dos personas tras los enfrentamientos.
Alta participación en las elecciones
Según los datos oficiales, hasta el mediodía ya había votado el 30% del padrón habilitado en Corrientes (950.576 electores). La expectativa se centra en superar los bajos niveles de participación registrados en otras provincias como Santa Fe.
Además de gobernador y vice, los correntinos eligen 15 diputados provinciales, 5 senadores e intendentes en 73 municipios.
Los principales candidatos en Corrientes
Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes): respaldado por el actual gobernador, busca la continuidad del oficialismo.
Martín Ascúa (Limpiar Corrientes, peronismo): intendente de Paso de los Libres, segundo en las encuestas.
Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes): exgobernador, tercero en intención de voto.
Lisandro Almirón (La Libertad Avanza): cuarto lugar, denunció irregularidades durante la jornada electoral.