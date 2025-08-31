¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Arsenal?

Luego del empate conseguido ante All Boys en Floresta, San Martín recibirá hoy, desde las 21, a Arsenal de Sarandí, en La Ciudadela. Ubicado a seis puntos del líder, Deportivo Madryn, el conjunto tucumano irá en busca de una nueva victoria que le permita mantener viva la ilusión de pelear por un puesto en la final de la Primera Nacional.
¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Arsenal?
El juego entre San Martín y Arsenal será transmitido en vivo, por streaming, a través de la señal TyC Sports Play.
Programa de partidos de la Primera Nacional
15.30: Deportivo Maipú-Deportivo Madryn (TyC Sports Play)
15.30: Almagro-Quilmes (TyC Sports Play)
16: Gimnasia (J)-Central Norte (S) (TyC Sports Play)
16: Estudiantes (RC)-Temperley (TyC Sports Play)
16: Patronato-Atlanta (TyC Sports Play)
16: Güemes (SDE)-Colegiales (TyC Sports Play)
16: Gimnasia y Tiro-Alvarado (TyC Sports Play)
19: Los Andes-San Miguel (TyC Sports)
21: San Martín-Arsenal (TyC Sports Play)
21.15: Deportivo Morón-Estudiantes (BA) (TyC Sports 2)