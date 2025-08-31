Secciones
DeportesMás deportes

VIDEO La maniobra con la que Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Países Bajos

El argentino aprovechó la recta para sacarle ventajas al francés, al que luego tuvo que devolverle la posición.

Franco Colapinto. Franco Colapinto. CAPTURA DE VIDEO
Hace 52 Min

En en inicio de una apasionante carrera en el circuito de Zandvoort, el argentino Franco Colapinto se dio el lujo de adelantar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y le arrebató por unas vueltas el puesto 14 en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

Se corría la sexta vuelta de la carrera, Colapinto aprovechó la aceleración en la recta y logró superar a Gasly, el piloto principal de Alpine. 

Una decena de vueltas más tarde, desde el comando de Alpine le pidieron a Colapinto que devuelva la posición, debido al ritmo de carrera que podría sostener Gasly. 

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adrenalina pura: mirá el impresionante video de un rider argentino en Italia

Adrenalina pura: mirá el impresionante video de un rider argentino en Italia

Se pone en marcha la 58° edición del Abierto del Norte

Se pone en marcha la 58° edición del Abierto del Norte

¿Cuáles son las mejores zapatillas para entrenar fuerza en un gimnasio?

¿Cuáles son las mejores zapatillas para entrenar fuerza en un gimnasio?

Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
3

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en la F-1; juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en la F-1; juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

Las dos caras del peronismo tucumano

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Primera cosecha del café con aroma tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Jaldo y el día después: los resultados, el gabinete y los “flanes”

Jaldo y el día después: los resultados, el gabinete y los “flanes”

Un muchacho como yo

Un muchacho como yo

A 50 años de la Operación Gardel

A 50 años de la Operación Gardel

Comentarios