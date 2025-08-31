VIDEO La maniobra con la que Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Países Bajos

En en inicio de una apasionante carrera en el circuito de Zandvoort, el argentino Franco Colapinto se dio el lujo de adelantar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y le arrebató por unas vueltas el puesto 14 en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.
Se corría la sexta vuelta de la carrera, Colapinto aprovechó la aceleración en la recta y logró superar a Gasly, el piloto principal de Alpine.
El adelantamiento de Colapinto a Gasly jujuuu vamo pic.twitter.com/LeD1zSy3N3— Tino (@TinoCLeclerc) August 31, 2025
Una decena de vueltas más tarde, desde el comando de Alpine le pidieron a Colapinto que devuelva la posición, debido al ritmo de carrera que podría sostener Gasly.