Por qué los perros se parecen a sus dueños, según los científicos

Probablemente lo hayas visto por las calles o en las redes sociales: una mujer de pelo rizado imponente paseando a un caniche con el mismo pelaje enrulado o un joven rubio jugando con su galgo afgano de color crema. Pareciera una coincidencia divertida, pero lo cierto es que la ciencia incluso lo confirma: los perros en efecto, se parecen a sus dueños, y esto se basa en una conexión biológica y psicológica.