Por qué los perros se parecen a sus dueños, según los científicos

Probablemente lo hayas visto por las calles o en las redes sociales: una mujer de pelo rizado imponente paseando a un caniche con el mismo pelaje enrulado o un joven rubio jugando con su galgo afgano de color crema. Pareciera una coincidencia divertida, pero lo cierto es que la ciencia incluso lo confirma: los perros en efecto, se parecen a sus dueños, y esto se basa en una conexión biológica y psicológica.
Las mascotas conectan profundamente con sus dueños a niveles en los que pueden asimilarse en el aspecto físico. Podemos sentir que nuestros perros son tan parecidos a nosotros mismos y la evidencia científica respalda esa percepción. El interés sobre este estrecho vínculo llevó a investigadores a explorar sobre la posibilidad de semejanza entre los perros y sus dueños, tanto en cuestiones físicas como de personalidad.
Un estudio desarrollado por el Instituto de Geoantropología Max Plank, que incluyó la recopilación de datos mediante encuestas, evaluaciones de comportamiento y análisis de imágenes de más de 500 casos de dueños y sus mascotas a lo largo de tres años destacó los fundamentos científicos de aquellas similitudes.
¿Por qué los perros se parecen a sus dueños en el comportamiento?
Los investigadores identificaron dos factores principales que explican por qué los perros pueden parecerse a sus dueños. El primero es la elección inicial: las personas tienden a escoger mascotas que les resultan familiares tanto en lo físico como en tema conducta. Esto se debe a una atracción humana natural hacia lo conocido, que influye de manera inconsciente en la decisión.
El segundo factor es la convivencia prolongada. A través de este tiempo compartido, los dueños y las mascotas suelen adaptarse a sus comportamientos y emociones mutuamente. Esto lleva a consolidar similitudes que se refuerzan con el tiempo.
Un tercer factor crucial para comprender estas semejanzas es el aprendizaje, que juega un papel fundamnetal. Gracias a su capacidad de observar e imitar, los perros adoptan hábitos y comportamientos de sus dueños. Esta influencia mutua también se refleja en cambios a lo largo de los años: tanto perros como dueños suelen volverse más tranquilos y menos impulsivos con la edad, lo que resalta la adaptación y la sincronización entre ambos.
Los perros se parecen físicamente a sus dueños
Y cuando se trata de características físicas, los estudios muestran patrones increíbles. Los investigadores tras observar muchas fotos entre dueños y sus mascotas descubrieron, por ejemplo, que las personas con cabello largo tienden a preferir perros con orejas largas, mientras que quienes tienen cabello corto eligen perros con orejas más cortas.
Otras clave importante para identificar parecidos son los ojos. Curiosamente, en algunos experimentos, se pudieron emparejar correctamente fotos de perros y sus dueños al observar únicamente la región de los ojos.
Las similitudes también pueden encontrarse en la personalidad. Por ejemplo, los dueños extrovertidos suelen compartir su energía con perros más activos, sociables y juguetones; y aquellos con personalidades más ansiosas, suelen tener perros que muestran comportamientos nerviosos, como el miedo a los extraños. Este fenómeno se puede explicar a través de la co-regulación emocional. Este proceso es en el que las emociones y comportamientos de humanos y perros se influyen mutuamente con el tiempo.