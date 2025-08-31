Secciones
Política

Paro docente de 48 horas en la UNT: Adiunt convoca a nuevas medidas de fuerza

La docencia universitaria y preuniversitaria de la UNT adhiere a la medida nacional de lunes y martes.

Hace 2 Hs

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) confirmó que se sumará al paro nacional de 48 horas convocado para este lunes y martes.

La medida se enmarca en el plan de lucha en defensa del salario, el presupuesto y la educación pública, que ya lleva tres semanas consecutivas con distintas acciones de protesta en Tucumán.

Adiunt advirtió que, de no haber respuestas oficiales, las medidas de fuerza podrían profundizarse en el corto plazo. Reclaman mejoras salariales, mayor presupuesto universitario y la defensa de la educación pública frente a los recortes.

Esta será la tercera semana consecutiva con paros y protestas de la docencia de la UNT en lo que va del segundo cuatrimestre.

Actividades previstas

- Lunes 10: clases públicas en el Centro Prebisch y en la carrera de Kinesiología en Monteros.

- Lunes 11.30: “ruidazo” en las puertas del Centro Prebisch.

- Martes 10: radio abierta en la sede de Asunt (San Martín 864) en defensa de la salud.

Temas Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánPúblico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
3

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
Las dos caras del peronismo tucumano

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Escándalo por los audios: “Hay que buscar a estos tipos y meterlos en cana”

Escándalo por los audios: “Hay que buscar a estos tipos y meterlos en cana”

Las Cejas, entre denuncias y procesos del Tribunal de Ceuntas

Las Cejas, entre denuncias y procesos del Tribunal de Ceuntas

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Elecciones nacionales: ¿Influye el orden de aparición en la Boleta Única Papel?

Elecciones nacionales: ¿Influye el orden de aparición en la Boleta Única Papel?

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Comentarios