Paro docente de 48 horas en la UNT: Adiunt convoca a nuevas medidas de fuerza

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) confirmó que se sumará al paro nacional de 48 horas convocado para este lunes y martes.
La medida se enmarca en el plan de lucha en defensa del salario, el presupuesto y la educación pública, que ya lleva tres semanas consecutivas con distintas acciones de protesta en Tucumán.
Adiunt advirtió que, de no haber respuestas oficiales, las medidas de fuerza podrían profundizarse en el corto plazo. Reclaman mejoras salariales, mayor presupuesto universitario y la defensa de la educación pública frente a los recortes.
Esta será la tercera semana consecutiva con paros y protestas de la docencia de la UNT en lo que va del segundo cuatrimestre.
Actividades previstas
- Lunes 10: clases públicas en el Centro Prebisch y en la carrera de Kinesiología en Monteros.
- Lunes 11.30: “ruidazo” en las puertas del Centro Prebisch.
- Martes 10: radio abierta en la sede de Asunt (San Martín 864) en defensa de la salud.