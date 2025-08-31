Seis ferias para disfrutar este domingo: gastronomía, artesanías y paseo en familia

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán invita a vecinos y turistas a participar de una nueva edición de las ferias municipales, que este último fin de semana de agosto se desplegarán en diferentes espacios públicos de la ciudad.
Las actividades, pensadas para compartir en familia y al aire libre, incluyen gastronomía local, artesanías, productos de diseño y emprendimientos de distintos rubros.
Las propuestas para este fin de semana
- Feria de Emprendedores: de 16 a 22 en el predio Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco). Se ofrecerán productos de diseño, indumentaria, juguetería, decoración y cosmética.
- Paseo Gastronómico: de 17 a 00 en el Parque El Provincial (avenida Roca y 9 de Julio). Platos regionales, postres y bebidas para todos los gustos.
- Feria Gourmet: de 17 a 00 en el Parque Avellaneda (calle Asunción). Propuestas innovadoras y platos elaborados por chefs y cocineros tucumanos.
- Feria de Artesanos: de 16 a 23 sobre avenida Mate de Luna y en caminerías internas. Habrá piezas de madera, cerámica, tejidos y más.
- Feria Parque Quinto Centenario: de 15 a 22 en avenida Belgrano 4200, con emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas.
- Feria Manantial Sur: de 16 a 21 en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. Espacio barrial con artesanías, emprendimientos familiares y comidas típicas.