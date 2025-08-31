¿Los perros pueden oler el estrés humano?

Luego de tres horas de la evaluación, los investigadores convocaron cuatro perros que debían clasificar aquellas muestras. Estos hicieron que los caninos olfateen las muestras, tanto anteriores como posteriores a la evaluación. Los resultados fueron sorprendentes ya que los perros lograron identificar con éxito las muestras de los participantes con mayor nivel de estrés, con aciertos en 675 de las 720 pruebas, lo que le otorgó una precisión del 94 por ciento al despeño de los caninos.