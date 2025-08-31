Secciones
Test de personalidad: la silla que elijas revelará lo que más destacan de vos

Un desafío que es furor en las redes sociales. ¿Cuál opción te gusta más?

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Hace 3 Hs

Un test de personalidad es furor en las redes sociales y los usuarios que ya lo realizaron quedaron sorprendidos por las coincidencias con los resultados. Si bien estos desafíos no gozan de evidencia científica, son elegidos por entretenimiento y para distenderse de sus rutinas.

En la siguiente imagen podrás observar ocho tipos de sillas, cada una con un color y diseño diferente. Para hacer la prueba debes elegir la que más te guste y luego leer los resultados. Con tu elección descubrirás lo que más resaltan las personas de vos.

Los resultados del test de personalidad

A. Silla Bertoia Diamond

Tus amigos te buscan para pedirte consejos porque siempre encuentras el punto medio de la situación. Creas un buen balance en casa y tu decoración es muy “adulta”. Felicidades, estás triunfando en la vida.

B. Silla Eames Armchair

Sos divertido y muy cool, te gusta estar a la moda pero sin accesorios excesivos. Te encanta ser espontáneo y siempre estás de visita en casa de tus amigos, según el sitio Gaia Design.

C. Silla Tulip

Vivís en el futuro, pensando siempre en el mañana. Te gusta la decoración con formas orgánicas y seguro decoras con piezas únicas. Te gustan las películas futuristas y de ciencia ficción.

D. Silla Wassil

El estilo es muy importante para vos, desde la moda hasta la decoración. Si usas lentes seguro son de armazón grueso, y te gusta vestir monocromático. Te gustaría vivir en una casa de estilo moderno, con grandes ventanales. Probablemente sos arquitecto.

E. Silla Plywood

Te gusta la funcionalidad y aparentas ser algo frío, misterioso y cool, pero en realidad sos muy afectuoso. Te encanta leer y seguro tenés muchos libros, tantos que un comercio de libros no es suficiente. Pero es tu estilo, y de alguna manera logras que se vea muy bien, con un toque moderno sin perder lo bohemio. Odias limpiar.

F. Silla Bertoia

Te encanta el diseño pero tenés otros intereses que complementan tu personalidad. Sos muy interesante pero algo tímido, y tus amigos piensan que tenés un buen sentido del humor. No te gusta ser el centro de atención. Te gusta ir a museos y a eventos culturales.

G. Silla Wegner

También conocida como silla Shell. Tu esencia es minimalista, y para ti, la palabra clásico es uno de los mejores halagos. Te gusta beber café, y tu idea de vacaciones ideales significa contemplar un bonito paisaje mientras te relajas, según Gaia Design.

H. Silla Swan

Te gusta ser original y destacar de la multitud. Pero a la vez te gusta estar relajado, y tu sábado ideal comienza durmiendo hasta tarde. A veces te olvidas de los cumpleaños de tus amigos, pero te siguen hablando porque eres muy leal y estás ahí cuando te necesitan.

