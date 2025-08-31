Secciones
DeportesMás deportes

Agenda de TV del domingo: juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

San Martín recibe a Arsenal y Fritz, Alcaraz y Djokovic van por la clasificación a cuartos de final del US Open.

EN MAR DEL PLATA. Boca Juniors visitará a Aldosivi en el Minella, con la meta de sumar otra victoria en el Clausura. EN MAR DEL PLATA. Boca Juniors visitará a Aldosivi en el Minella, con la meta de sumar otra victoria en el Clausura. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 1 Min

Mundial de Vóley Femenino

Octavos de final

7: China-Francia (DSports +)

10.30: Brasil-República Dominicana (DSports +)

Eurobasket

9: Eslovenia-Bélgica (DSports)

9: Georgia-Grecia (DSports 2)

12: Israel-Francia (DSports)

12: España-Chipre (DSports 2)

15.30: Bosnia-Italia (DSports 2)

Premier League

10: Nottingham Forest-West Ham (ESPN)

10: Brighton-Manchester City (Disney+)

12.30: Liverpool-Arsenal (ESPN)

15: Aston Villa-Crystal Palace (Disney+)

Ligue 1 de Francia

10: Angers-Rennes (ESPN 3)

12.15: Paris FC-Metz (Disney+)

12.15: Mónaco-Racing de Estrasburgo (Disney+)

12.15: Le Havre-Niza (Disney+)

15.45: Olympique Lyon-Olympique Marsella (ESPN 4)

Fórmula 1 - GP de Países Bajos

10: Carrera (Disney+)

TC 2000 – Carrera en Junín

10: Clasificación (TyC Sports)

12.45: Carrera (TyC Sports)

Bundesliga de Alemania

10.30: Wolfsburgo-Mainz 05 (Disney+)

12.30: Borussia Dortmund-Union Berlín (Disney+)

14.30: Colonia-Friburgo (Disney+)

Top Race

11.20: Carrera (TyC Sports)

US Open

12: Octavos de Final (ESPN 3)

16: Octavos de Final (ESPN 2)

20: Octavos de Final (ESPN 2)

Liga de España

12: Celta de Vigo-Villarreal (DSports)

14: Real Betis-Athletic Bilbao (ESPN 2)

14.30: Espanyol-Osasuna (DSports)

16.30: Rayo Vallecano-Barcelona (ESPN)

Metropolitano de hockey femenino

13: Arquitectura-Quilmes (Disney+)

Serie A de Italia

13.30: Genoa-Juventus (ESPN 4)

13.30: Torino-Fiorentina (Disney+)

15.45: Inter-Udinese (Disney+)

15.45: Lazio-Hellas Verona (Disney+)

Liga Profesional Argentina

14.30: Aldosivi-Boca (ESPN Premium)

16.45: Talleres-Deportivo Riestra (ESPN Premium)

16.45: Defensa y Justicia-Belgrano (TNT Sports)

19.15: Rirver-San Martín (SJ) (TNT Sports)

21.15: Racing-Unión (ESPN Premium)

Metropolitano de hockey masculino

15: GEBA-Lomas (Disney+)

IndyCar Series en Nashville

15: Carrera (Disney+)

Primera Nacional

15.30: Deportivo Maipú-Deportivo Madryn (TyC Sports Play)

15.30: Almagro-Quilmes (TyC Sports Play)

16: Gimnasia (J)-Central Norte (S) (TyC Sports Play)

16: Estudiantes (RC)-Temperley (TyC Sports Play)

16: Patronato-Atlanta (TyC Sports Play)

16: Güemes (SDE)-Colegiales (TyC Sports Play)

16: Gimnasia y Tiro-Alvarado (TyC Sports Play)

19: Los Andes-San Miguel (TyC Sports)

21: San Martín-Arsenal (TyC Sports Play)

21.15: Deportivo Morón-Estudiantes (BA) (TyC Sports 2)

Federal A

17.05: Juventud Antoniana-Atlético de Rafaela (DSports+)

Americup

Tercer puesto

17.40: Estados Unidos-Canadá (DSports)

Final

21.10: Argentina-Brasil (DSports / TyC Sports)

MLB (Major League Baseball)

20: Philadelphia Phillies-Atlanta Braves (ESPN 3)

Leagues Cup

Final

21: Seattle Sounders-Inter Miami (Apple TV)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsArsenal Football ClubRacing ClubNovak DjokovicSerie A de ItaliaPrimera NacionalLiga Premier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La presión aumenta en la zona A de la Primera Nacional y San Martín obligado a ganar en Floresta

La presión aumenta en la zona A de la Primera Nacional y San Martín obligado a ganar en Floresta

San Martín no pasó del cero con All Boys y se aleja de los primeros puestos

San Martín no pasó del cero con All Boys y se aleja de los primeros puestos

San Martín no supo quebrar a un limitado All Boys y casi comenzó a recalcular su objetivo en la Primera Nacional

San Martín no supo quebrar a un limitado All Boys y casi comenzó a recalcular su objetivo en la Primera Nacional

Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
2

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
3

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
La frustración de Colapinto tras terminar 11° en Países Bajos: Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy

La frustración de Colapinto tras terminar 11° en Países Bajos: "Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy"

VIDEO La maniobra con la que Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Países Bajos

VIDEO La maniobra con la que Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Países Bajos

Las dos caras del peronismo tucumano

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Primera cosecha del café con aroma tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Un muchacho como yo

Un muchacho como yo

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Comentarios