Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en la F-1; juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

Mundial de Vóley Femenino
Octavos de final
7: China-Francia (DSports +)
10.30: Brasil-República Dominicana (DSports +)
Eurobasket
9: Eslovenia-Bélgica (DSports)
9: Georgia-Grecia (DSports 2)
12: Israel-Francia (DSports)
12: España-Chipre (DSports 2)
15.30: Bosnia-Italia (DSports 2)
Premier League
10: Nottingham Forest-West Ham (ESPN)
10: Brighton-Manchester City (Disney+)
12.30: Liverpool-Arsenal (ESPN)
15: Aston Villa-Crystal Palace (Disney+)
Ligue 1 de Francia
10: Angers-Rennes (ESPN 3)
12.15: Paris FC-Metz (Disney+)
12.15: Mónaco-Racing de Estrasburgo (Disney+)
12.15: Le Havre-Niza (Disney+)
15.45: Olympique Lyon-Olympique Marsella (ESPN 4)
Fórmula 1 - GP de Países Bajos
10: Carrera (Disney+)
TC 2000 – Carrera en Junín
10: Clasificación (TyC Sports)
12.45: Carrera (TyC Sports)
Bundesliga de Alemania
10.30: Wolfsburgo-Mainz 05 (Disney+)
12.30: Borussia Dortmund-Union Berlín (Disney+)
14.30: Colonia-Friburgo (Disney+)
Top Race
11.20: Carrera (TyC Sports)
US Open
12: Octavos de Final (ESPN 3)
16: Octavos de Final (ESPN 2)
20: Octavos de Final (ESPN 2)
Liga de España
12: Celta de Vigo-Villarreal (DSports)
14: Real Betis-Athletic Bilbao (ESPN 2)
14.30: Espanyol-Osasuna (DSports)
16.30: Rayo Vallecano-Barcelona (ESPN)
Serie A de Italia
13.30: Genoa-Juventus (ESPN 4)
13.30: Torino-Fiorentina (Disney+)
15.45: Inter-Udinese (Disney+)
15.45: Lazio-Hellas Verona (Disney+)
Liga Profesional Argentina
14.30: Aldosivi-Boca (ESPN Premium)
16.45: Talleres-Deportivo Riestra (ESPN Premium)
16.45: Defensa y Justicia-Belgrano (TNT Sports)
19.15: Rirver-San Martín (SJ) (TNT Sports)
21.15: Racing-Unión (ESPN Premium)
Primera Nacional
15.30: Deportivo Maipú-Deportivo Madryn (TyC Sports Play)
15.30: Almagro-Quilmes (TyC Sports Play)
16: Gimnasia (J)-Central Norte (S) (TyC Sports Play)
16: Estudiantes (RC)-Temperley (TyC Sports Play)
16: Patronato-Atlanta (TyC Sports Play)
16: Güemes (SDE)-Colegiales (TyC Sports Play)
16: Gimnasia y Tiro-Alvarado (TyC Sports Play)
19: Los Andes-San Miguel (TyC Sports)
21: San Martín-Arsenal (TyC Sports Play)
21.15: Deportivo Morón-Estudiantes (BA) (TyC Sports 2)
Americup
Tercer puesto
17.40: Estados Unidos-Canadá (DSports)
Final
21.10: Argentina-Brasil (DSports / TyC Sports)
MLB (Major League Baseball)
20: Philadelphia Phillies-Atlanta Braves (ESPN 3)
Leagues Cup
Final
21: Seattle Sounders-Inter Miami (Apple TV)