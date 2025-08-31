Secciones
Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en la F-1; juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

San Martín recibe a Arsenal y Fritz, Alcaraz y Djokovic van por la clasificación a cuartos de final del US Open.

Franco Colapinto. Franco Colapinto. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 32 Min

Mundial de Vóley Femenino

Octavos de final

7: China-Francia (DSports +)

10.30: Brasil-República Dominicana (DSports +)

Eurobasket

9: Eslovenia-Bélgica (DSports)

9: Georgia-Grecia (DSports 2)

12: Israel-Francia (DSports)

12: España-Chipre (DSports 2)

15.30: Bosnia-Italia (DSports 2)

Premier League

10: Nottingham Forest-West Ham (ESPN)

10: Brighton-Manchester City (Disney+)

12.30: Liverpool-Arsenal (ESPN)

15: Aston Villa-Crystal Palace (Disney+)

Ligue 1 de Francia

10: Angers-Rennes (ESPN 3)

12.15: Paris FC-Metz (Disney+)

12.15: Mónaco-Racing de Estrasburgo (Disney+)

12.15: Le Havre-Niza (Disney+)

15.45: Olympique Lyon-Olympique Marsella (ESPN 4)

Fórmula 1 - GP de Países Bajos

10: Carrera (Disney+)

TC 2000 – Carrera en Junín

10: Clasificación (TyC Sports)

12.45: Carrera (TyC Sports)

Bundesliga de Alemania

10.30: Wolfsburgo-Mainz 05 (Disney+)

12.30: Borussia Dortmund-Union Berlín (Disney+)

14.30: Colonia-Friburgo (Disney+)

Top Race

11.20: Carrera (TyC Sports)

US Open

12: Octavos de Final (ESPN 3)

16: Octavos de Final (ESPN 2)

20: Octavos de Final (ESPN 2)

Liga de España

12: Celta de Vigo-Villarreal (DSports)

14: Real Betis-Athletic Bilbao (ESPN 2)

14.30: Espanyol-Osasuna (DSports)

16.30: Rayo Vallecano-Barcelona (ESPN)

Serie A de Italia

13.30: Genoa-Juventus (ESPN 4)

13.30: Torino-Fiorentina (Disney+)

15.45: Inter-Udinese (Disney+)

15.45: Lazio-Hellas Verona (Disney+)

Liga Profesional Argentina

14.30: Aldosivi-Boca (ESPN Premium)

16.45: Talleres-Deportivo Riestra (ESPN Premium)

16.45: Defensa y Justicia-Belgrano (TNT Sports)

19.15: Rirver-San Martín (SJ) (TNT Sports)

21.15: Racing-Unión (ESPN Premium)

Primera Nacional

15.30: Deportivo Maipú-Deportivo Madryn (TyC Sports Play)

15.30: Almagro-Quilmes (TyC Sports Play)

16: Gimnasia (J)-Central Norte (S) (TyC Sports Play)

16: Estudiantes (RC)-Temperley (TyC Sports Play)

16: Patronato-Atlanta (TyC Sports Play)

16: Güemes (SDE)-Colegiales (TyC Sports Play)

16: Gimnasia y Tiro-Alvarado (TyC Sports Play)

19: Los Andes-San Miguel (TyC Sports)

21: San Martín-Arsenal (TyC Sports Play)

21.15: Deportivo Morón-Estudiantes (BA) (TyC Sports 2)

Americup

Tercer puesto

17.40: Estados Unidos-Canadá (DSports)

Final

21.10: Argentina-Brasil (DSports / TyC Sports)

MLB (Major League Baseball)

20: Philadelphia Phillies-Atlanta Braves (ESPN 3)

Leagues Cup

Final

21: Seattle Sounders-Inter Miami (Apple TV)

Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsArsenal Football ClubRacing ClubNovak DjokovicSerie A de ItaliaPrimera NacionalLiga Premier
