Secciones
OpiniónColumnas

Las dos caras del peronismo tucumano

Jaldo y Manzur necesitan de un triunfo contundente. Eso le daría una mayor fortaleza del gobernador ante la Nación. Al senador, en tanto, la victoria le ayudaría a preservar la cuota de poder en la mesa nacional del PJ.

Las dos caras del peronismo tucumano
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una mirada al universo: ¿qué se puede hacer en el espacio?

Una mirada al universo: ¿qué se puede hacer en el espacio?

La invención del cambio de hora al desnudo

La invención del cambio de hora al desnudo

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Recuerdos fotográficos: Años 40. Más ciclistas que corredores en la avenida Sarmiento

Recuerdos fotográficos: Años 40. Más ciclistas que corredores en la avenida Sarmiento

Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios