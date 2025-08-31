Una mirada al universo: el uso del huso

Nuevamente se está hablando de la necesidad de cambiar la hora porque estamos usando un huso horario incorrecto.
En 1884 se estableció que la longitud geográfica cero es la que tiene el Observatorio de Greenwich en Londres y la hora se mide respecto a ese meridiano. El mundo se divide en 24 franjas de 15 grados y cada una de ellas corresponde a una hora. Cada franja es un huso horario. Esto es una convención. La hora que se mide respecto a Greenwich es el Tiempo Universal, pero hay otras horas. La Hora Solar es la que corresponde según la posición del Sol y en esa, el mediodía es cuando el Sol está sobre el meridiano del lugar. La Hora Legal es la que fija cada país. Hay otros modos de medir la hora que no son útiles para las actividades cotidianas, pero si para la ciencia, como para las observaciones astronómicas.
La mayor parte de los países fijan su Hora Legal en base al Huso Horario que le corresponde según su longitud y a sus actividades. Los que tienen grandes extensiones de este a oeste usan varias horas diferentes. Algunos la cambian en verano y en inverno, para hacer un mejor uso de la energía.
Argentina se extiende entre 54 y 73 grados al oeste de Greenwich, aproximadamente. La mayor parte de Argentina está dentro del Huso Horario -4, es decir 60 grados al oeste de Greenwich. Algunos lugares del oeste de la Patagonia están en el -5. Actualmente se está usando el huso -3. No fue siempre así, incluso hubo épocas en las que se cambiaba la hora según las estaciones. Hay que recordar que esto es una convención.
¿Qué pasaría si se usa el Huso -4?
Tomemos como ejemplo Tucumán. En junio la salida del Sol es a las 8.10 y la puesta a las 18.35 y en verano a las 6.25 y 20.15. La salida y puesta del Sol es cuando este pasa por la línea del horizonte, no cuando está atrás de las montañas. Si se cambia al Huso -4 sería a las 7.10 y 17.35, en invierno y 5.25 y 19.15, en verano. En nuestra provincia muchas actividades comienzan entre las 7 y 8 de la mañana, como las escuelas. Cambiando el Huso Horario muchos empezarían sus actividades siendo de día, pero los que tienen actividades vespertinas tendrían que usar luz artificial más temprano. Ese es un tema que debería evaluarse, entre otros, al proponer el cambio de horario y también evaluar si conviene tener un horario de verano y otro de invierno. También se puede modificar el horario en que se realizan algunas actividades, sin cambiar la hora según las estaciones, para ahorrar energía.
El cuerpo humano funciona diferente a lo largo de 24 horas, eso es el ritmo circadiano, y está relacionado con las horas de luz y de oscuridad. Las personas que trabajan de noche y duermen de día y las que se mueven entre países que tienen distintas horas, suelen tener problemas por la alteración de su ritmo circadiano. En los países que tienen muchas horas de oscuridad en invierno también tienen problemas.
Son muchas cosas, además de las expuestas, que deben tenerse en cuenta al decidir qué huso horario usar y si conviene cambiar de hora a lo largo del año. Esto debería ser decidido por un grupo de especialistas en distintos temas.