Una mirada al universo: el uso del huso

Tomemos como ejemplo Tucumán. En junio la salida del Sol es a las 8.10 y la puesta a las 18.35 y en verano a las 6.25 y 20.15. La salida y puesta del Sol es cuando este pasa por la línea del horizonte, no cuando está atrás de las montañas. Si se cambia al Huso -4 sería a las 7.10 y 17.35, en invierno y 5.25 y 19.15, en verano. En nuestra provincia muchas actividades comienzan entre las 7 y 8 de la mañana, como las escuelas. Cambiando el Huso Horario muchos empezarían sus actividades siendo de día, pero los que tienen actividades vespertinas tendrían que usar luz artificial más temprano. Ese es un tema que debería evaluarse, entre otros, al proponer el cambio de horario y también evaluar si conviene tener un horario de verano y otro de invierno. También se puede modificar el horario en que se realizan algunas actividades, sin cambiar la hora según las estaciones, para ahorrar energía.