Septiembre llega con aumento del 1,9%

Como cada mes, el régimen general previsional tendrá un aumento para todos los beneficiarios definido por el índice de precios al consumidor del mes de julio, del 1,9%.

Los haberes: Los montos vuelven a fijar un piso o mínimo de haber previsional y un máximo o tope. A su vez los beneficiarios de jubilación mínima y quieren perciben haberes menores tendrán un refuerzo del bono de $70.000 o la diferencia hasta llegar a los $390.000 que sería la sumatoria entre haber mínimo más bono adicional. Los montos quedan así:

Jubilación mínima $320.277.

Jubilación máxima : $2.155.162.

PUAM $256.200.

PNC $224.200.

Moratoria de activos: El monto de la unidad de deuda previsional también se incrementa para los trabajadores en actividad que compraron los años de aportes que les faltará a los 60/65 años de edad. La mencionada cifra se fija por ahora en $31.275 y la deuda que tienen los trabajadores activos se incrementará mensualmente hasta su cancelación total.