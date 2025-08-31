Póker y truco ¡Paso y quiero!

Pensemos en una final del póker Texas, la más dramática: el que tiene una gorra, auriculares y. turbante dice “all in” y los otros, que también parecen el hombre invisible de Wells, aceptan, se levantan y muestran las cartas. Se completa la mano general y se saludan. ¡En el truco es otra cosa! Nadie gana sin dramatizar. Todos hemos asistido a esos momentos épicos: el pie le dice “ponga nomás” y el otro responde “¿ponga qué, compañero?”, con lo que sube la tensión “ponga el macho, no me ponga nervioso”, “usted vio mal”. Todo esto es perfectamente innecesario: no va a ganar más ni menos, la suerte está echada. El pie se enoja y le reprocha “vamos nomás entonces”. Ahí el otro se muestra en su maldad “espere, espere” y una sonrisa ilumina su rostro. Acto seguido se pega el uno de espadas en la frente, con variantes que la pandemia ha erradicado.