Esa violencia que… ¿amamos?

Un buen clima escolar no se fabrica con carteles pegados en las paredes que digan “Aquí nos tratamos con respeto”. No alcanza con un proyecto de convivencia ni con una jornada institucional donde se repiten frases motivadoras. Porque el problema no está en las paredes, ni en los reglamentos, sino en los vínculos. Y esos vínculos están tensados por la cultura que traemos puesta. Miremos el fútbol, esa bendita religión que todos profesamos. Cada fin de semana miles de chicos van a la cancha con sus padres y aprenden, sin que nadie se los explique, que insultar al rival es parte del ritual. Que el adversario no es un jugador, sino un enemigo. Que la alegría propia se construye, en parte, con la humillación y tragedia ajena. ¿Cómo se supone que el lunes, en la clase de educación física, esos mismos chicos entiendan que el juego implica respetar reglas, aceptar derrotas, reconocer al otro? O pensemos en la política, ese espectáculo cotidiano de agresión. Basta ver cómo se sesiona en plenario en ambas cámaras del Congreso de la Nación donde diputados y senadores se gritan, interrumpen, descalifican con una sonrisa cínica y con una actitud siempre burlona. Y todos se consuelan señalando que así es la rosca política y la “cultura parlamentaria”. Y después, en las escuelas, pedimos a los chicos que dialoguen, aprendan a escuchar al otro, empaticen con su punto de vista y resuelvan sus diferencias “pacíficamente”. Civilizadamente, decíamos antes. ¿Con qué ejemplo? Ni hablemos de las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter, territorios donde la ironía hiriente y el escrache público se convirtieron en entretenimiento masivo. Ahí, la violencia no solo se naturaliza, ¡se premia! Más likes, más reproducciones, más fama. El algoritmo adora el conflicto, y los chicos lo saben, crecen mamando esa lógica. Después les pedimos que en el aula se abstengan de burlarse del compañero, que no compartan memes crueles, que “se cuiden entre ellos”. Un contrasentido.