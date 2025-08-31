LA GACETA Play transmitirá en vivo la primera semifinal de “Enseñame Tucumán”

“Enseñame Tucumán”, el concurso organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación que une historia, cultura y entretenimiento, vivirá este viernes su primera semifinal en vivo. Cinco duplas de estudiantes de 4° año buscarán alcanzar su pase a la final y competir por un viaje a Villa Carlos Paz. En esta oportunidad participarán las parejas representantes de Colegio San Isidro Labrador, Instituto Vocacional San José, Escuela Municipal Petrona J.C. de Adami, Secundaria de Yonopongo, Secundaria Primera Junta. El escenario no será la escuela, como en las últimas fases eliminatorias; ahora los estudios de televisión de LG Play los recibirán para una competencia a pura adrenalina.
Tras una semana intensa, LA GACETA ajusta los últimos detalles de la puesta en escena en su set televisivo, que se vestirá de tecnología y color para acompañar el ritmo del concurso.
Mientras tanto, en cada escuela, los chicos recibieron el material didáctico y la guía de los maestros para prepararse. Es que en esta etapa, se retomarán los contenidos trabajados en las fases anteriores pero además se suman otros ejes, como cultura general y conocimientos básicos sobre Tucumán. Aquí los concursantes deberán responder sobre la división política, relieve, clima y demografía de la provincia. También habrá preguntas relacionadas a los pueblos originarios y patrimonio cultural. La historia de San Miguel de Tucumán y la Batalla de Tucumán serán ejes importantes, así como el Congreso de 1816. Los participantes deberán estudiar a su vez, economía, producción y procesos históricos recientes y figuras destacadas de la cultura tucumana.
¡A jugar!
El primer desafío será el juego “¿Quién lo hizo?”, donde los chicos deberán identificar a protagonistas clave de la historia tucumana. Conocimiento y rapidez para responder serán fundamentales para demostrar quién sabe más sobre los hitos y personajes que marcaron a la provincia. Luego, comenzará el panel de juegos donde las parejas se enfrentarán mano a mano en dinámicas que combinan rapidez, memoria y diversión. Pero la competencia no solo se vivirá en el estudio. Entre bloque y bloque, habrá momentos especiales en la redacción, donde los compañeros, familiares y docentes de los estudiantes compartirán su emoción en un entorno especialmente preparado para ese día. Porque además de mucho color, habrá sorpresas especiales para los asistentes.
Finalmente, la jornada concluirá con la gran final del episodio, donde tres duplas se medirán en juegos que conectan el saber histórico con la cultura popular. Desde ordenar cronológicamente eventos en la Línea del Tiempo, pasando por identificar ciudades y departamentos en un Mapa Mudo, hasta disfrutar de la música y las tradiciones locales en Cultura Pop Tucumana. La dupla que gane dos de estos tres desafíos se consagrará campeona del día y obtendrá su pase a la gran final que se disputará el viernes 26 de septiembre.