LA GACETA Play transmitirá en vivo la primera semifinal de “Enseñame Tucumán”

El primer desafío será el juego “¿Quién lo hizo?”, donde los chicos deberán identificar a protagonistas clave de la historia tucumana. Conocimiento y rapidez para responder serán fundamentales para demostrar quién sabe más sobre los hitos y personajes que marcaron a la provincia. Luego, comenzará el panel de juegos donde las parejas se enfrentarán mano a mano en dinámicas que combinan rapidez, memoria y diversión. Pero la competencia no solo se vivirá en el estudio. Entre bloque y bloque, habrá momentos especiales en la redacción, donde los compañeros, familiares y docentes de los estudiantes compartirán su emoción en un entorno especialmente preparado para ese día. Porque además de mucho color, habrá sorpresas especiales para los asistentes.