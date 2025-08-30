El Abierto del Norte de golf para aficionados tendrá una definición electrizante en Alpa Sumaj

“La clave creo que es que mejoré el green, cosa que no venía jugando muy bien los meses anteriores. Y la paciencia, el tiro a tiro. No adelantarse a lo que viene, sino estar en el presente”, explicó, al analizar lo que le permitió posicionarse arriba en la tabla. Y de inmediato reveló cuál será su fórmula para hoy: “La clave es lo mismo: tiro a tiro, hacer mi juego. Viene el ‘Gato’ Zarlenga, que es un amigo, a un golpe atrás. Y un golpe en el golf no es nada, por lo tanto tengo que hacer mi juego y tratar de que sea una consecuencia de buenos tiros”.