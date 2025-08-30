El Abierto del Norte de golf para aficionados tendrá una definición electrizante en Alpa Sumaj

El Abierto del Norte de Golf para Aficionados, en su 58ª edición, vivirá hoy su jornada de cierre en la cancha de Alpa Sumaj, luego de dos días de competencia intensa que ratificaron por qué este certamen es considerado uno de los más prestigiosos del circuito amateur argentino. Con una gran participación de 272 golfistas de distintas provincias del país, el torneo vuelve a ser el gran punto de encuentro del golf regional y nacional, con nombres de peso y con la emoción de los locales que lo sienten como parte de su historia deportiva.
En la categoría Scratch, la principal del torneo, se espera un duelo apasionante entre Augusto Bruchmann (h) y Armando “Gato” Zarlenga, dos jugadores de trayectorias distintas pero unidos por una misma pasión. Bruchmann, con 36 años y una vida entera vinculada al golf, marcha al frente con una mínima ventaja. Zarlenga, de 35, se ubica como escolta y encara la última ronda con el entusiasmo de quien disfruta un inesperado regreso a la competencia formal.
Bruchmann (h) está muy cerca de levantar por tercera vez el trofeo de campeón, tras sus conquistas en 2007 y 2022. Para él, el Abierto del Norte no es un torneo más: es la cita del año, la semana que espera con más ilusión. “Vengo primero, con muchísimas expectativas. La verdad que pegué muy bien los dos días, estoy muy contento y con muchas expectativas”, confesó al término de la segunda jornada, con la serenidad de quien sabe que el desenlace dependerá de mantener la paciencia.
“La clave creo que es que mejoré el green, cosa que no venía jugando muy bien los meses anteriores. Y la paciencia, el tiro a tiro. No adelantarse a lo que viene, sino estar en el presente”, explicó, al analizar lo que le permitió posicionarse arriba en la tabla. Y de inmediato reveló cuál será su fórmula para hoy: “La clave es lo mismo: tiro a tiro, hacer mi juego. Viene el ‘Gato’ Zarlenga, que es un amigo, a un golpe atrás. Y un golpe en el golf no es nada, por lo tanto tengo que hacer mi juego y tratar de que sea una consecuencia de buenos tiros”.
Tradición familiar
Heredero de una tradición familiar, Bruchmann vive este torneo con una carga emotiva especial. “Este torneo es muchísimo para mí. Es el que más espero todo el año. El Abierto del Norte tiene una historia enorme dentro del club. Nací en una familia donde me impulsaron y me metieron en este torneo desde el día uno, por toda la historia que tiene y por los campeones que pasaron por acá”, expresó.
Su vínculo con el golf es tan natural como profundo: “Tengo 36 años y desde toda la vida practico golf. Mi padre juega, mi abuelo jugaba, así que nací dentro de los palos de la cancha”. Ese legado lo llevó a conquistar este torneo en dos ocasiones. “Me tocó ganarlo en 2007 y en 2022. En 2007 venía peleando mano a mano con el número uno del ranking argentino, y terminé con birdie-águila en esta cancha, en Alpa Sumaj. En 2022 también estaba compitiendo mano a mano con el líder del ranking y jugué muy bien, tanto que terminé cuarto en el torneo de profesionales”, recordó.
En la vereda de enfrente, pero con la misma ilusión, aparece el experimentado “Gato” Zarlenga. Amigo y rival de Bruchmann, el golfista se mostró sorprendido por su rendimiento en este torneo, al que llegó sin demasiada preparación. “Estoy muy contento de tener la posibilidad de definir. Me considero un jugador retirado. Hace casi ocho años que dejé de competir. Juego los sábados con mis amigos nada más. Estoy trabajando, estoy haciendo otra vida y la verdad que estar en esta posibilidad, después de haber jugado muy bien el primer día, es algo muy importante”, relató.
Consciente de la magnitud del torneo, no duda en ponerlo en lo más alto de su calendario personal: “El Abierto del Norte siempre significa algo muy importante. Amo el golf, me gusta el golf, amo mi club. Y este torneo, a nivel amateur, es lo mejor que hay para mí”.
Sobre lo que debe ocurrir para soñar con el título, Zarlenga fue claro: “Hay que competir, hoyo a hoyo, jugar con un gran jugador que es Agustito Bruchmann, un amigo de toda la vida. Lo respeto y lo admiro mucho como jugador. Después, que se dé o no se dé ya es otra cosa”.
Notable convocatoria
El Abierto del Norte de Aficionados es mucho más que una cita deportiva. Con 58 años de trayectoria, se consolidó como un punto de encuentro de generaciones de golfistas. Este año, la organización destacó la masiva participación: “La convocatoria superó todas las expectativas”, señalaron. Jugadores de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán se dieron cita en las canchas del Country del Jockey Club y de Alpa Sumaj, que fueron sedes de las dos primeras rondas.
El torneo no solo pone en juego un prestigioso título, sino que además sirve como preparación de cara al Abierto de Profesionales, que traerá a figuras destacadas del golf nacional. “El torneo de los profesionales es mucho más duro, vienen muchísimos nombres importantes y la Asociación Argentina de Golf, que da puntos para el ranking. Este torneo sirve como una forma de llegar con competencia a esa semana”, destacó Bruchmann.
Además de la lucha en la división principal, el torneo ofrece múltiples categorías que reflejan el espíritu inclusivo del certamen, donde compiten jugadores de todos los niveles y edades. Estos son los parciales tras dos jornadas:
Caballeros hasta 9: 1°) Armando Zarlenga, 2°) Kevin Costilla y 3°) Franco Ramón.
Caballeros 9.1 a 16: 1°) Fernando Schujman, 2°) Ricardo Mora y 3°) Martín Predovic.
Caballeros 16.1 a 22: 1°) Manuel Seibert, 2°) Pablo Dip y 3°) Simón Rougés.
Caballeros 22.1 a 36: 1°) Javier Staneff, 2°) Luis Liu y 3°) Franco D’Andrea Montiel.
Seniors Caballeros hasta 21: 1°) Fernando Viñas, y 2°) Julio García Araoz y Roberto Contini.
Seniors Caballeros 21.1 al Max: 1°) Jorge Malmierca, 2°) Héctor Petriz y 3°) Néstor Garro.
Damas hasta 18: 1°) María del Carmen Bruchmann, 2°) Teresa Rintoul y 3°) Lucía Leiro.
Damas 18.1 a 36: 1°) María Nougués, 2°) María del Milagro Auad y 3°) Agustina Leonor Sánchez.
Damas Seniors: 1°) María del Carmen Luege, 2°) Leonor Frías Silva y 3°) Liliana Díaz.
Con todo servido para una definición vibrante, el Abierto del Norte de Aficionados volverá a coronar hoy a sus campeones. Los focos estarán puestos en la pulseada entre Bruchmann (h), que sueña con su tercer título, y el “Gato” Zarlenga, que disfruta de un regreso inesperado a los primeros planos, aunque no hay que descartar que puede aparecer alguna sorpresa como muchas veces ya ocurrió en el certamen,
En cualquier caso, el torneo ya cumplió con creces su objetivo: reafirmar su vigencia, convocar a centenares de jugadores y brindar un espectáculo deportivo a la altura de su historia. Y como cada año, dejará la sensación de que el golf tucumano late con fuerza en cada edición del Abierto del Norte.