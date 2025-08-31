Los Balcanes celebra un año de su planta de cogeneración y proyecta ampliar su producción de eneregía verde

A un año de la inauguración de su planta de cogeneración eléctrica basada en biomasa de caña de azúcar, la Compañía Azucarera Los Balcanes atraviesa una etapa de crecimiento sostenido. Actualmente, exporta 8 megavatios hora (MWh) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que equivale al consumo residencial de entre 20.000 y 25.000 hogares durante el período de zafra, que se extiende por aproximadamente 220 días al año.
La directora Ejecutiva de la empresa, Catalina Rocchia Ferro, destacó que “este proyecto representó un verdadero hito para nuestra historia. Generar y distribuir energía eléctrica a partir de la caña de azúcar nos permitió diversificar nuestra matriz productiva, sumar un nuevo eje de negocio sustentable y aprovechar de forma integral cada subproducto del proceso industrial”.
Con la mirada puesta en el futuro, la compañía proyecta ampliar su capacidad instalada. “Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo nuestra generación renovable. Vamos a incorporar una nueva caldera de mayor eficiencia y optimizar el uso del bagazo para aumentar la exportación de energía eléctrica hasta los 15 MWh”, anticipó Rocchia Ferro.
La planta cuenta actualmente con una potencia instalada de 25 MW y dos turbogeneradores de hasta 12 MW cada uno. Produce cerca de 20 MW de energía eléctrica, parte de los cuales se utilizan para el funcionamiento del ingenio, donde se elaboran bioetanol y azúcar. El excedente, hoy de aproximadamente 8 MW, se inyecta al sistema eléctrico nacional gracias a una estación transformadora que eleva la tensión de 13,2 kV a 132 kV, y una línea de alta tensión de cuatro kilómetros construida especialmente para esta operación.
Además del crecimiento en materia energética, la compañía lleva adelante una fuerte inversión en capital humano. Según Rocchia Ferro, “la profesionalización de nuestros sectores de trabajo y la formación continua de nuestro equipo son una prioridad. Apostamos a que el crecimiento de la empresa esté acompañado por el desarrollo personal y profesional de cada uno de nuestros colaboradores”. En ese sentido, la empresa implementa programas de capacitación técnica, liderazgo y formación integral, fomentando una cultura organizacional enfocada en la mejora continua.
La Compañía Azucarera Los Balcanes administra más de 35.000 hectáreas de cañaverales y muele cuatro millones de toneladas de caña de azúcar al año, lo que representa un cuarto de la producción total de la provincia. Aproximadamente el 60% de esa producción se destina a la elaboración de etanol, mientras que el 40% restante se utiliza para la producción de azúcar.
El bagazo, residuo del prensado de la caña, con un 80% de agua y un 20% de fibra, es utilizado como biomasa para generar vapor de alta presión y temperatura (24 bar y 310°C). Ese vapor alimenta los turbogeneradores de la Compañía Eléctrica La Florida, que luego inyecta la energía al sistema nacional mediante la estación transformadora y una línea de doble terna de 4.000 metros.
El proyecto de cogeneración se desarrolló bajo un contrato con Cammesa, en el marco del programa RenovAr, la iniciativa nacional lanzada en 2016 para promover la producción de energías renovables. El contrato, por 20 años, asegura un precio de U$S94 por megavatio hora (MWh).
Además del desarrollo energético, Los Balcanes lidera la producción de etanol de caña en el país. El Ingenio La Florida produce 133.300 metros cúbicos de alcohol industrial anualmente, que luego es deshidratado para obtener más de 12.542 millones de litros mensuales de etanol destinado a la mezcla con naftas, aunque la capacidad instalada es de 15.000.000 de litros mensuales.
“Hoy somos el principal productor de etanol de caña de azúcar del país. Tenemos una gran capacidad de molienda, más de 50 cosechadoras propias y administramos más de 1,2 millones de surcos de caña. Todo esto es posible gracias a una visión de largo plazo basada en la innovación, la eficiencia y el compromiso con el desarrollo regional”, concluyó Catalina Rocchia Ferro, directora Ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes.