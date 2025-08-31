Los Balcanes celebra un año de su planta de cogeneración y proyecta ampliar su producción de eneregía verde

La planta cuenta actualmente con una potencia instalada de 25 MW y dos turbogeneradores de hasta 12 MW cada uno. Produce cerca de 20 MW de energía eléctrica, parte de los cuales se utilizan para el funcionamiento del ingenio, donde se elaboran bioetanol y azúcar. El excedente, hoy de aproximadamente 8 MW, se inyecta al sistema eléctrico nacional gracias a una estación transformadora que eleva la tensión de 13,2 kV a 132 kV, y una línea de alta tensión de cuatro kilómetros construida especialmente para esta operación.