Sorpresa en Tucumán: el frente frío dejó granizo de gran tamaño en La Cocha

Durante la tarde de este sábado 30 de agosto se registraron tormentas en distintas localidades del sur de Tucumán, principalmente en La Cocha, donde vecinos reportaron la caída de granizo.
Granizo en San Ignacio
En la localidad de San Ignacio, vecinos registraron videos e imágenes del granizo de gran tamaño, que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales y a compartirse en grupos de WhatsApp.
El fenómeno generó preocupación en la zona rural debido al posible impacto en la producción agrícola, aunque hasta el momento no se reportaron daños de consideración.
Cambio de tiempo en Tucumán
El frente frío marca el inicio de un cambio de condiciones climáticas en la provincia, luego de varias jornadas con temperaturas atípicas para esta época del año.
De acuerdo con especialistas, se espera un descenso marcado de la temperatura en las próximas horas, acompañado de lluvias intermitentes en el sur tucumano.