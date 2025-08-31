Fideos Rivoli: más de dos décadas de tradición y sabor en la mesa tucumana

Con el paso del tiempo, Rivoli supo adaptarse a los desafíos de la modernidad sin perder su esencia. Actualmente, la planta industrial cuenta con cinco líneas de producción completamente automatizadas, equipadas con maquinaria italiana que se encuentran en constante actualización. Gracias a esos atributos, la empresa actualmente ofrece más de 35 modelos diferentes de pastas, dentro de las cinco familias de fideos secos: Guiseros, Soperos, , Largos y Nidos. De este modo, posee una de las gamas más completa y variada de fideos secos de la industria fideera latinoamericana, garantizando que cada consumidor encuentre la opción ideal para su mesa.