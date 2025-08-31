Fideos Rivoli: más de dos décadas de tradición y sabor en la mesa tucumana

Desde 1997, la Fábrica de Fideos Rivoli forma parte de la vida de las familias tucumanas. Fundada con el propósito de elaborar pastas secas de la más alta calidad, la empresa mantiene intactos los valores de tradición, esfuerzo, dedicación y mejora continua, que acompañaron a su crecimiento y trayectoria durante todos estos años.
Con el abanico de su grupo de marcas Rivoli, Cotella, Chicago y Ricatto, la compañía ha conquistado un lugar de prestigio en el mercado interno, así como en el mercado exterior.
Con el paso del tiempo, Rivoli supo adaptarse a los desafíos de la modernidad sin perder su esencia. Actualmente, la planta industrial cuenta con cinco líneas de producción completamente automatizadas, equipadas con maquinaria italiana que se encuentran en constante actualización. Gracias a esos atributos, la empresa actualmente ofrece más de 35 modelos diferentes de pastas, dentro de las cinco familias de fideos secos: Guiseros, Soperos, , Largos y Nidos. De este modo, posee una de las gamas más completa y variada de fideos secos de la industria fideera latinoamericana, garantizando que cada consumidor encuentre la opción ideal para su mesa.
La responsabilidad de la empresa va más allá de la calidad. Rivoli trabaja bajo estrictos estándares de inocuidad alimentaria, certificados por normas ISO 9001 y FSSC22000 DP Nivel 2, que aseguran la seguridad e inocuidad de cada producto que se elabora.
Además, siendo conscientes del cambio climático y de lo que los plásticos generan, reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través del uso de envases (“solvent-less”) libres de solventes, que permiten degradación más rápida que la de un plástico común, contribuyendo así a un futuro más sostenible.
Una característica especial para la compañía es contar con su propio molino harinero, dotado de maquinaria suiza. Con una estructura imponente de siete pisos y 42 silos, y una considerable capacidad de molienda de trigo por día, se posiciona como uno de los molinos más importantes del noroeste argentino. Ese diferencial le permite a la planta de Fideos elaborar las pastas con harina de producción propia, garantizando no solo la trazabilidad, sino también un control total sobre la calidad de cada fideo que produce.
Quienes deseen conocer más sobre la marca pueden visitar fideosrivoli.com o través de Instagram @fideosrivoli o en Facebook: Fideos Rivoli.