Secciones
EconomíaNoticias económicas

Fideos Rivoli: más de dos décadas de tradición y sabor en la mesa tucumana
Fideos Rivoli: más de dos décadas de tradición y sabor en la mesa tucumana
Hace 6 Hs

Desde 1997, la Fábrica de Fideos Rivoli forma parte de la vida de las familias tucumanas. Fundada con el propósito de elaborar pastas secas de la más alta calidad, la empresa mantiene intactos los valores de tradición, esfuerzo, dedicación y mejora continua, que acompañaron a su crecimiento y trayectoria durante todos estos años.

Con el abanico de su grupo de marcas Rivoli, Cotella, Chicago y Ricatto, la compañía ha conquistado un lugar de prestigio en el mercado interno, así como en el mercado exterior.

Con el paso del tiempo, Rivoli supo adaptarse a los desafíos de la modernidad sin perder su esencia. Actualmente, la planta industrial cuenta con cinco líneas de producción completamente automatizadas, equipadas con maquinaria italiana que se encuentran en constante actualización. Gracias a esos atributos, la empresa actualmente ofrece más de 35 modelos diferentes de pastas, dentro de las cinco familias de fideos secos: Guiseros, Soperos, , Largos y Nidos. De este modo, posee una de las gamas más completa y variada de fideos secos de la industria fideera latinoamericana, garantizando que cada consumidor encuentre la opción ideal para su mesa.

Fideos Rivoli: más de dos décadas de tradición y sabor en la mesa tucumana

La responsabilidad de la empresa va más allá de la calidad. Rivoli trabaja bajo estrictos estándares de inocuidad alimentaria, certificados por normas ISO 9001 y FSSC22000 DP Nivel 2, que aseguran la seguridad e inocuidad de cada producto que se elabora.

Además, siendo conscientes del cambio climático y de lo que los plásticos generan, reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través del uso de envases (“solvent-less”) libres de solventes, que permiten degradación más rápida que la de un plástico común, contribuyendo así a un futuro más sostenible.

Fideos Rivoli: más de dos décadas de tradición y sabor en la mesa tucumana

Una característica especial para la compañía es contar con su propio molino harinero, dotado de maquinaria suiza. Con una estructura imponente de siete pisos y 42 silos, y una considerable capacidad de molienda de trigo por día, se posiciona como uno de los molinos más importantes del noroeste argentino. Ese diferencial le permite a la planta de Fideos elaborar las pastas con harina de producción propia, garantizando no solo la trazabilidad, sino también un control total sobre la calidad de cada fideo que produce.

Quienes deseen conocer más sobre la marca pueden visitar fideosrivoli.com o través de Instagram @fideosrivoli o en Facebook: Fideos Rivoli.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios