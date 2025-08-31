Clorosal: aliados estratégicos de la industria en la provisión de productos químicos

Clorosal se encuentra fuertemente posicionada en la región centro y norte del país dentro la comercialización y logística de productos químicos para la industria, tales como hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio.
Desde sus oficinas administrativas y centro de distribución, ubicadas en Los Nogales, Tucumán, brinda un servicio ágil, seguro y confiable, respaldado por una política de inversión permanente en infraestructura, capital humano y tecnología.
El centro de distribución está diseñado especialmente para el almacenamiento de sustancias peligrosas; por ello, todo el personal recibe capacitación continua en manipulación, transporte y almacenamiento, asegurando procesos confiables y seguros.
Para garantizar la calidad de nuestros productos, la firma cuenta con un laboratorio propio donde se realizan controles permanentes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas desde el origen hasta la entrega, con trazabilidad total.
“Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma IRAM – ISO 9001:2015, respalda nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua”, señalaron en la empresa.
Además, dispone de una importante flota de vehículos de mediano y gran porte, equipados para el traslado de productos químicos a granel. Todas las unidades cumplen con la normativa vigente para el transporte de cargas peligrosas y cuentan con sistemas de seguimiento satelital en tiempo real, seguros de contingencia y servicio de remediación ante emergencias químicas.
Clorosal se especializa en la comercialización y logística de productos químicos:
• Hipoclorito de Sodio (NaClO): agente blanqueador y desinfectante, clave en la industria textil, papelera, alimenticia, petrolera y en el tratamiento de agua potable y efluentes.
• Hidróxido de Sodio (NaOH): esencial en la fabricación de productos de limpieza, papel, fármacos y alimentos. Se aplica además en procesos industriales, metalúrgicos y en la producción de hipoclorito de sodio.
• Ácido Clorhídrico (HCl): utilizado en decapado y desoxidación, en síntesis de agroquímicos y polímeros (PVC), y ampliamente demandado por industrias como la jabonera, textil, farmacéutica y petrolera.
• Ácido Sulfúrico (H2SO4): uno de los compuestos más versátiles, aplicado en detergentes, cosmética, farmacéutica, refinación, metalurgia y múltiples procesos industriales.
“En un contexto económico y logístico desafiante en el país, asumimos el compromiso de acompañar a nuestros clientes con soluciones sólidas y seguras”, indicaron en la firma.
Con esa política de base, se vincula estrechamente con empresas de sectores clave, como el alimenticio, azucarero, papelero, citrícola, minero y potabilizadoras, entre otros, entendiendo sus necesidades específicas y adaptando los procesos para garantizar continuidad operativa y eficiencia.
La relación se sustenta en la confianza, el cumplimiento y la capacidad de respuesta, aportando valor en un mercado que exige cada vez más competitividad y profesionalismo, dijeron en la compañía.
En Clorosal “seguimos creciendo y acompañando a nuestros clientes y al desarrollo industrial de la región, aportando confianza, calidad y eficiencia en la logística y comercialización de productos químicos hace más de 10 años”.