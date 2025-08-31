Secciones
EconomíaNoticias económicas

Clorosal: aliados estratégicos de la industria en la provisión de productos químicos
Clorosal: aliados estratégicos de la industria en la provisión de productos químicos
Hace 6 Hs

Clorosal se encuentra fuertemente posicionada en la región centro y norte del país dentro la comercialización y logística de productos químicos para la industria, tales como hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico e hidróxido de sodio.

Desde sus oficinas administrativas y centro de distribución, ubicadas en Los Nogales, Tucumán, brinda un servicio ágil, seguro y confiable, respaldado por una política de inversión permanente en infraestructura, capital humano y tecnología.

El centro de distribución está diseñado especialmente para el almacenamiento de sustancias peligrosas; por ello, todo el personal recibe capacitación continua en manipulación, transporte y almacenamiento, asegurando procesos confiables y seguros.

Para garantizar la calidad de nuestros productos, la firma cuenta con un laboratorio propio donde se realizan controles permanentes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas desde el origen hasta la entrega, con trazabilidad total.

“Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma IRAM – ISO 9001:2015, respalda nuestro compromiso con la excelencia y la mejora continua”, señalaron en la empresa.

Además, dispone de una importante flota de vehículos de mediano y gran porte, equipados para el traslado de productos químicos a granel. Todas las unidades cumplen con la normativa vigente para el transporte de cargas peligrosas y cuentan con sistemas de seguimiento satelital en tiempo real, seguros de contingencia y servicio de remediación ante emergencias químicas.

Clorosal: aliados estratégicos de la industria en la provisión de productos químicos

Clorosal se especializa en la comercialización y logística de productos químicos:

• Hipoclorito de Sodio (NaClO): agente blanqueador y desinfectante, clave en la industria textil, papelera, alimenticia, petrolera y en el tratamiento de agua potable y efluentes.

• Hidróxido de Sodio (NaOH): esencial en la fabricación de productos de limpieza, papel, fármacos y alimentos. Se aplica además en procesos industriales, metalúrgicos y en la producción de hipoclorito de sodio.

• Ácido Clorhídrico (HCl): utilizado en decapado y desoxidación, en síntesis de agroquímicos y polímeros (PVC), y ampliamente demandado por industrias como la jabonera, textil, farmacéutica y petrolera.

• Ácido Sulfúrico (H2SO4): uno de los compuestos más versátiles, aplicado en detergentes, cosmética, farmacéutica, refinación, metalurgia y múltiples procesos industriales.

“En un contexto económico y logístico desafiante en el país, asumimos el compromiso de acompañar a nuestros clientes con soluciones sólidas y seguras”, indicaron en la firma.

Con esa política de base, se vincula estrechamente con empresas de sectores clave, como el alimenticio, azucarero, papelero, citrícola, minero y potabilizadoras, entre otros, entendiendo sus necesidades específicas y adaptando los procesos para garantizar continuidad operativa y eficiencia.

La relación se sustenta en la confianza, el cumplimiento y la capacidad de respuesta, aportando valor en un mercado que exige cada vez más competitividad y profesionalismo, dijeron en la compañía.

En Clorosal “seguimos creciendo y acompañando a nuestros clientes y al desarrollo industrial de la región, aportando confianza, calidad y eficiencia en la logística y comercialización de productos químicos hace más de 10 años”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cambios en la modalidad laboral: el 60% de los jóvenes rechaza esquemas de presencialidad rígida

Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

Cayeron las ventas de autos 0km y bajó la proyección anual del mercado

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

El riesgo país escala tras la caída de ADRs y bonos argentinos golpeados por denuncias de coimas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Cuánto dinero se podrá transferir en septiembre sin tener problemas con ARCA

Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios