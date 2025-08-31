Tecnocaucho: 55 años de innovación y adaptación en la industria tucumana

Desde su fundación en 1969, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Tecnocaucho se ha posicionado como un soporte fundamental para la industria local. Nacida con el propósito de cubrir la creciente demanda de repuestos para los ingenios azucareros, la empresa ha evolucionado y diversificado sus servicios a lo largo de 55 años.
La especialización de Tecnocaucho radica en la elaboración e industrialización de diversos tipos de caucho, como el natural, sintético, neopreno y silicona. A lo largo de los años, ha desarrollado piezas de goma con inserción de tela y componentes metálicos, demostrando una versatilidad única en la región para la fabricación de repuestos industriales.
El sector del caucho en Tucumán muestra una situación favorable, con ciclos de producción que se alinean con las temporadas de las industrias más importantes de la provincia y el norte argentino, como las citrícolas y los ingenios azucareros.
Impacto
Dentro de este rubro, en Tecnocaucho subrayaron que es la única empresa que ofrece esta versatilidad, lo que le permite mantener una posición sólida en el mercado.
En el país, a pesar de que el escenario de la industria manufacturera no escapa a la realidad económica nacional, el sector del caucho tiene un impacto transversal en casi todas las industrias del país. Funciona como insumo clave en cadenas de valor tan diversas como la automotriz, electrónica, petrolífera, médica y ferroviaria, entre otras.
El principal desafío de la empresa es acompañar el crecimiento del sector industrial de la región, sin perder la visión original de su fundación. Para lograrlo, busca adaptarse a los constantes cambios tecnológicos y económicos del país de la mejor manera posible.
Con su trayectoria, Tecnocaucho se consolida como un actor clave en la actividad del caucho, un sector que se divide entre la transformación del material en piezas técnicas. “Nuestro principal desafío es poder acompañar el crecimiento del sector industrial de la región”, insistieron en la empresa.