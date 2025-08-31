La industria, entre las crisis y la esperanza

- La clave está en pensar la innovación como un proceso transversal y no solo como una cuestión tecnológica. La industria argentina tiene un potencial enorme para innovar desde el diseño de sus procesos, la eficiencia energética, la digitalización del conocimiento operativo y la trazabilidad de productos, hasta la implementación de tecnologías limpias adaptadas al contexto local. Desde nuestra experiencia, integrar soluciones de automatización, inteligencia de datos y energías renovables en procesos industriales tradicionales, como lo hicimos en la planta cerámica y en nuestras operaciones agrícolas, nos permitió no solo mejorar costos y calidad, sino también reducir nuestra huella ambiental. La sostenibilidad deja de ser un costo cuando se transforma en un vector de competitividad. Para que esto escale, necesitamos condiciones macroeconómicas estables, financiamiento accesible para la inversión en tecnología, y una agenda público-privada que promueva normas claras, incentivos fiscales y simplificación burocrática. Si alineamos innovación con sostenibilidad y estrategia, Argentina puede ser referente regional y mundial en producción responsable.