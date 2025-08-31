Corredor bioceánico: oportunidad estratégica para Ledesma y las economías del NOA

Federico Gatti, administrador del ingenio Ledesma SAAI, analiza el impacto potencial del Corredor Bioceánico sobre las operaciones de la empresa, destacando sus beneficios logísticos y comerciales para el NOA. Según el ejecutivo, la compañía visualiza oportunidades de expansión hacia mercados asiáticos, reducción de costos en importaciones y exportaciones, y un impulso clave para sus productos de papel y cítricos. Además, aborda el presente de las operaciones en Tucumán, los desafíos de la industria del azúcar y el alcohol, y las inversiones en infraestructura.
- ¿Cómo evalúan el impacto potencial del Corredor Bioceánico en las operaciones y la logística de Ledesma, considerando la ubicación estratégica de sus principales plantas de producción?
- La importancia es central para las economías regionales del NOA. Cuando esté consolidado, lo que requiere -entre otras cosas- de inversiones importantes en infraestructura vial, permitirá mejorar la logística de importación y exportación, y competir en mejores condiciones con el flete Norte-Sur. Para empresas exportadoras, facilitará la llegada a los puertos de Asia, y -junto con la zona aduanera primaria de Perico- bajará los costos de importación de insumos.
- ¿Ven oportunidades para la empresa en términos de nuevos mercados o reducción de costos de exportación, si avanza el Corredor? ¿Vías de salida de las exportaciones?
- En el mediano plazo, vemos oportunidades de exportación a países asiáticos de productos de papelería, cítricos frescos y jugos concentrados.
- ¿Qué desafíos logísticos o de infraestructura afronta la empresa o las empresas de la región, con la idea de aprovechar al máximo las ventajas que ofrecería esta nueva vía de transporte?
- Debemos repensar nuestra estrategia comercial y logística. Todas las empresas tenemos que incorporar el sentido Este-Oeste en nuestro análisis de mercados comerciales y vías de exportación.
- ¿Qué productos de Ledesma serían los más beneficiados por esta nueva ruta comercial?
-Principalmente, nuestros productos de papel (resmas, cuadernos), donde exportamos el ejercicio pasado unas 30.000 toneladas; luego, las posibilidades de llegar con cítricos (hoy, limones, y esperemos que pronto se libere el mercado de naranjas de Estados Unidos).
Situación de la industria
- ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la industria del azúcar y alcohol en Argentina en el contexto actual?
- El contexto es desafiante porque el incremento de los costos de producción de azúcar superan largamente la actualización del precio del mercado interno. Debemos ser muy competitivos internamente, mejorar nuestra productividad, hacer un esfuerzo importante para exportar azúcar a los mercados más rentables, y cumplir con los cupos de entrega de bioetanol.
- ¿Qué estrategias está implementando la empresa frente a la volatilidad de los precios internacionales?
- Buscar mercados de crudo y blanco refinado que paguen primas por calidad y cumplimientos. Paralelamente, hemos conformado un equipo exportador con cañeros e industriales tucumanos, para aumentar la oferta y conseguir mejoras en los contratos. La cuota americana, Chile y, recientemente, Uruguay son mercados externos que por cercanía y acuerdos alcanzados, permiten mejorar los promedios de precios internacionales.
- ¿Y ante las condiciones climáticas?
- Venimos invirtiendo los últimos años en distintos equipos para mejorar la eficiencia del riego, y a la vez, trabajamos con nuestros equipos de colaboradores para que mejore la productividad en esta tarea, lo que nos ha permitido mitigar en gran parte las tres temporadas de seca que sufrimos en la región.
- ¿Qué balance hacen del desempeño de las operaciones de Ledesma en Tucumán en el último año?
- Estamos muy contentos con nuestras operaciones en la provincia, que vienen creciendo año a tras año, tanto con la compra de azúcar crudo a algunos ingenios, como con arriendos de campos para la producción propia de caña de azúcar. Hemos conformado un equipo exportador con cañeros e ingenios, los que nos permite mejorar la oferta exportadora y conseguir mejores condiciones de contratos.
- ¿Qué inversiones o proyectos de expansión tienen planificados para sus plantas y actividades en Tucumán en el corto y mediano plazo?
- Estamos invirtiendo, junto al Grupo Los Balcanes, en infraestructura logística, tanto en nuevos depósitos como en mejoras viales, lo que nos permitirá a partir del año próximo llegar en ferrocarril de forma directa desde el ingenio Cruz Alta al puerto para exportar. Nuestra intención es continuar invirtiendo en almacenamiento y conversión de azúcar para continuar agregando valor y mejorar los precios promedio de venta de azúcar.