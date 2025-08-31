Corredor bioceánico: oportunidad estratégica para Ledesma y las economías del NOA

Federico Gatti, administrador del ingenio Ledesma SAAI, analiza el impacto potencial del Corredor Bioceánico sobre las operaciones de la empresa, destacando sus beneficios logísticos y comerciales para el NOA. Según el ejecutivo, la compañía visualiza oportunidades de expansión hacia mercados asiáticos, reducción de costos en importaciones y exportaciones, y un impulso clave para sus productos de papel y cítricos. Además, aborda el presente de las operaciones en Tucumán, los desafíos de la industria del azúcar y el alcohol, y las inversiones en infraestructura.