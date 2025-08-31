Día de la Industria: Tucumán, orgullo productivo del NOA

Frente a este panorama, la Unión Industrial de Tucumán hace un llamado a toda la dirigencia política y empresaria a consensuar acciones concretas que impulsen la actividad industrial en la región. Es imprescindible promover medidas que incentiven la inversión, fortalezcan la competitividad y brinden previsibilidad a los actores productivos. No hay desarrollo posible sin una industria sólida, y no existe una industria sostenible sin políticas públicas que la respalden. La Ley de Fomento a las Inversiones, sancionada recientemente por los parlamentarios tucumanos con el impulso del Gobierno provincial, representa un ejemplo concreto del camino que debemos seguir si realmente aspiramos a acompañar al sector privado. Todas las voces son importantes, como quedó demostrado durante el debate legislativo, pero en los hechos resulta fundamental acelerar los tiempos: no solo para atraer nuevas inversiones, sino también para proteger y consolidar las que hoy sostienen el entramado productivo de nuestra provincia.