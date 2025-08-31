Ente Cultural: con dos filmes, concluye la muestra DOCA

La 16ª Muestra de Cine Documental de la Asociación de Documentalistas de Argentina (DOCA) concluirá esta tarde en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), con las proyecciones de dos filmes. El evento propone institucionalmente “la difusión de historias que promuevan debates urgentes sobre derechos humanos, memoria, ambiente y movimientos sociales en lucha, en la urgencia de políticas públicas que fortalezcan al sector y garanticen la circulación de contenidos libres, diversos y comprometidos”.

En ese marco, desde las 18 se verá el corto “Guardianes de la naturaleza”, realizado en Jujuy y en Tucumán con la dirección de Antonella Cardozo Casares, quien se propuso “poner en voz de las propias comunidades indígenas cómo les afectan las modificaciones de la nueva Constitución jujeña y cómo impactó en su vida cotidiana”. Luego se proyectará “Manuel Ugarte, el destino de un continente” (foto), de Federico Molnar y Martín Pigna, que releva la vida y obra del escritor y diplomático argentino que vivió entre 1875 y 1951, pionero en bregar por la unidad latinoamericana y en denunciar los atropellos del imperialismo estadounidense en el continente a principios del siglo pasado, por lo que fue silenciado y prácticamente borrado de la historiografía oficial.

En tanto, a las 20 y en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia se repondrá “Tesis sobre una domesticación”, ficción dirigida por Javier Van de Couter, sobre la novela de Camila Sosa Villada, quien además protagoniza la película de una exitosa actriz travesti que vuelve con su familia a su pueblo natal.