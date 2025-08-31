Secciones
CulturaArte y cultura

Punto de vista: Un segundo paso: patrimonios en presente

Por Cecilia Quinterios Macció, cuaradora del Salón Yerba Buena.

MENCIÓN ESPECIAL. “Territorio con remiendos” es una costura a mano con aguja e hilo, de la artista María José Fernández Pascual. MENCIÓN ESPECIAL. “Territorio con remiendos” es una costura a mano con aguja e hilo, de la artista María José Fernández Pascual.
Hace 7 Hs

En esta segunda edición del Premio de Artes Visuales-Ciudad de Yerba Buena, se reafirma la voluntad de seguir abriendo caminos. El patrimonio que se empieza a expandir desde la primera convocatoria, crece ahora con nuevas miradas, incorporando voces y sensibilidades que amplían el mapa de nuestra escena. La continuidad de este premio no es un simple ejercicio institucional: es un compromiso con el tiempo presente y con la memoria que estamos construyendo.

Cada obra seleccionada, cada artista convocado, aporta sentidos que dialogan con la ciudad y sus habitantes, generando un patrimonio vivo que interpela y transforma. Así, esta colección se proyecta como un archivo en movimiento, abierto a ser habitado, reinterpretado y cuestionado, manteniendo la tensión entre tradición y contemporaneidad, entre lo íntimo y lo colectivo.

COLLAGE. “Match”es un díptico de 199 estampas de linograbado sobre papel de seda, montados sobre lienzo, de Damián Esteban Díaz. COLLAGE. “Match”es un díptico de 199 estampas de linograbado sobre papel de seda, montados sobre lienzo, de Damián Esteban Díaz.

Como recuerda Pierre Bourdieu, “el patrimonio cultural no es solamente un conjunto de obras legadas por el pasado, sino un capital simbólico que otorga poder, identidad y cohesión a quienes lo comparten”. En este sentido, crear un patrimonio no es un acto neutral: es una declaración sobre lo que valoramos como sociedad, un gesto político que define qué memorias preservamos y qué futuros deseamos abrir.

Porque el arte, en su potencia pública, no sólo registra lo que somos, sino que también imagina lo que podemos llegar a ser.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Yerba Buena construye su patrimonio artístico

Yerba Buena construye su patrimonio artístico

Artes visuales: con 20 obras, inauguran el Salón Nacional de Tucumán

Artes visuales: con 20 obras, inauguran el Salón Nacional de Tucumán

Festival Tucumán Arte: Fátima Pecci expone “Estado(s) de ánimo”

Festival Tucumán Arte: Fátima Pecci expone “Estado(s) de ánimo”

Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Música, diversión y shows para niños: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios