Punto de vista: Un segundo paso: patrimonios en presente

En esta segunda edición del Premio de Artes Visuales-Ciudad de Yerba Buena, se reafirma la voluntad de seguir abriendo caminos. El patrimonio que se empieza a expandir desde la primera convocatoria, crece ahora con nuevas miradas, incorporando voces y sensibilidades que amplían el mapa de nuestra escena. La continuidad de este premio no es un simple ejercicio institucional: es un compromiso con el tiempo presente y con la memoria que estamos construyendo.