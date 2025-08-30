Mauricio Macri echó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO por su cercanía con los libertarios

La decisión quedó plasmada en una resolución partidaria que también alcanzó al dirigente Pablo Walter. El texto, firmado por Macri, menciona que la separación se debe a las reiteradas inasistencias a las reuniones del Consejo del PRO, aunque puertas adentro se reconoce que la cercanía de Arabia con el sector libertario y sus gestos de apoyo a La Libertad Avanza aceleraron la decisión.