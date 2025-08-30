Mauricio Macri echó a Damián Arabia de la vicepresidencia del PRO por su cercanía con los libertarios

El expresidente Mauricio Macri resolvió expulsar de la vicepresidencia del PRO al diputado Damián Arabia, dirigente cercano a Patricia Bullrich, en medio de un clima de fuerte tensión interna en el partido fundado hace más de veinte años.
La decisión quedó plasmada en una resolución partidaria que también alcanzó al dirigente Pablo Walter. El texto, firmado por Macri, menciona que la separación se debe a las reiteradas inasistencias a las reuniones del Consejo del PRO, aunque puertas adentro se reconoce que la cercanía de Arabia con el sector libertario y sus gestos de apoyo a La Libertad Avanza aceleraron la decisión.
La respuesta de Arabia: “Es una traición a los valores democráticos”
Minutos después de conocerse la noticia, Arabia difundió un video en sus redes sociales en el que cuestionó duramente a Macri:
“Los partidos a veces son capturados por elites que los vacían de sentido e ideas, y los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri, quien firmó hoy mi expulsión solo por pensar distinto. No es personal, es una traición a los valores democráticos e institucionales”.
El legislador, que mantiene su banca en Diputados, sostuvo que nunca fue convocado a participar de las decisiones centrales del PRO y que su alineamiento legislativo siempre fue con el bloque. También denunció la existencia de “feudos cerrados” dentro del partido y la ausencia de autocrítica de la conducción actual.
Qué dice la resolución del PRO
El documento partidario instruye notificar a Arabia y a Walter sobre sus cesantías, iniciar el proceso de reemplazo en los cargos y girar antecedentes al Tribunal de Disciplina. También establece que la medida debe ser comunicada al Juzgado Federal con competencia electoral.
El secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, había sido el encargado de pedirle días atrás la renuncia formal a Arabia, lo que finalmente derivó en su expulsión.
Una interna que expone la fractura del PRO
La salida de Arabia se da en un contexto en el que el PRO atraviesa una profunda crisis interna: el bloque de diputados está dividido en tres sectores —el alineado con Macri, los cercanos a los libertarios y un grupo que anticipa su salida—, mientras la conducción busca promover figuras jóvenes como Martín Yeza para impulsar una renovación.
Desde el entorno de Arabia consideran que su postura crítica y su cercanía con espacios liberales fueron los factores determinantes de la decisión. Incluso dirigentes del propio PRO, como Fernando Iglesias, dejaron mensajes en redes sociales cuestionando la calidad institucional del partido.
Con esta decisión, Macri endurece su estrategia de control en el PRO, aunque al mismo tiempo profundiza las fracturas internas y la tensión con el sector de Patricia Bullrich, que sigue sumando respaldo de dirigentes con vínculos con el oficialismo libertario.