Sexualmente hablando: Tenemos una situación

Algunos sostienen que este tipo de vínculos han proliferado en los últimos años por diversos motivos: un mayor estrés vital que lleva a las personas a rehuir sumar responsabilidades a su vida, el establecimiento de otro tipo de prioridades (como el desarrollo profesional o el cumplimiento de obligaciones económicas), el condicionamiento que ciertos asuntos globales ejercen en las nuevas generaciones (crisis climática y humanitaria, conflictos bélicos, entre otras) y, por supuesto, la idea de que “puede haber algo mejor para mí” (lo que genera una suerte de fobia al compromiso).