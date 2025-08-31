Alberdi y las palabras imposibles

Esteban se demora y se queda en el salón principal. Yo me adelanto y me detengo al lado de la puerta. Vuelvo mi cara a la sala y veo, impávido, el vuelo de los pliegues del vestido blanco. La joven está parada, casualmente, al lado de Esteban. Con sigilo, se acerca a él y le entrega un sobre. Yo no sé de qué se trata pero lo intuyo. Ella se escapa rápidamente, gira su cara y encuentra mis ojos en el horizonte. Nuestras miradas se tocan y el amor se perfila como un pájaro en el aire enrarecido. Con un ímpetu que me perfora el cuerpo, sigo mi camino y salgo de la casa.