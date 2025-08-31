A 50 años de la Operación Gardel

“Con el avión en el aire, vemos delante nuestro cómo se elevaban las lajas de la pista. Teniendo en cuenta lo crítico del momento, sólo pudimos inclinar hacia la izquierda la aeronave de casi 70 toneladas, con la carga completa de combustible. Sentimos, entonces, un fuerte golpe al costado derecho del avión. Se le desprendieron los motores tres y cuatro, y caímos a un costado de la pista. Se trabaron las puertas de salida y se inició el incendio. En la cabina de pilotos se abrió una escotilla de emergencia, en el compartimiento de carga lograron abrir un boquete por donde pudieron salir algunos entre la confusión, el humo y el fuego”, declararía el comandante antes de destacar la valentía del Gendarme Raúl Remberto Cuello de 19 años, quien habiendo salido ileso, entró varias veces a rescatar heridos y quedó atrapado por el humo y las llamas.