Recordando la quema de libros del CEAL

El citado local fue clausurado y luego se realizó un Informe de Inteligencia distinguiendo distintas clases de obras. Por una parte, estaba el “material no cuestionable”, como Amalia de José Mármol o El matadero de Esteban Echeverría. Sin embargo, había también “material cuestionable”, en el cual se hallaba “notable la apología del sistema marxista”, como en fascículos de “Historia del movimiento obrero”, “Transformaciones” o “Siglomundo”. Se inició entonces una causa por “presunta infracción a la ley 20840”, que penaba a “el que intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. Ante esta situación, se presentó ante las autoridades Boris Spivacow, el director de la editorial, alegando que el material era para venderlo como rezago de papel viejo, ya que entendía que era “inadecuado para su venta” y que en su momento había sido hecho solo por razones comerciales, ya que “la literatura de izquierda vendía”. Por supuesto, eso iba en contra de lo que realmente este pensaba y lo hacía en función de lo aconsejado por sus abogados.