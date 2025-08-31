Juan José Becerra: “Todos estamos un poco enamorados de la vida que llevamos”

-Creo que si uno se dejara llevar, sin la angustia que implica dejarse llevar, terminaríamos en cualquier cosa. El recorrido que haríamos en el tiempo personal que te toca vivir sería mucho más laberíntico. Ese personaje tiene en el principio la identidad original de un amigo mío que es ingeniero, que tiene una inmobiliaria en La Plata con el que tengo una relación de hermandad y con el que no tenemos nada que ver. Tenemos todas las diferencias posibles. Pero hay algo de la conexión humana que es un poco milagrosa. Él tiene una casa muy bonita y puso un taller, compró autos de colección y yo dije: “esta realidad está subejecutada, le falta. Tiene que venir la literatura a poner las cosas en orden y darle una vida a ese personaje que la persona que yo conozco no es capaz de soportar”. Yo pienso a veces en las neurosis de clase, por ejemplo, el burgués. La culpa de la neurosis la tiene el lenguaje y al mismo tiempo, ese lenguaje se produce por la insatisfacción propia de la persona que ya tiene algo y quiere más. Eso es para mí el ABC ciudadano de la neurosis. Entonces lo que veo en las clases bajas es menos neurosis, menos lenguaje, menos hablar al pedo. ¿Por qué? Por las necesidades propias de la supervivencia, la presión del tiempo sobre los momentos en los que hay que sobrevivir tiene una urgencia que la persona acomodada no puede experimentar jamás. Lo que anhela el personaje del libro “Un hombre” es esa vitalidad, poder improvisar cada día de su vida como si fuese una pequeña obra de arte.