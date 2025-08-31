Cómo manipular a las masas

Para David Hume (1711 – 1776), la relación entre una causa y su efecto no es algo material o físico que ocurra en la naturaleza, sino una construcción puramente psicológica del observador. Si pasamos una siesta calurosa junto a un río, por ejemplo, y notamos la tibieza de una piedra expuesta al sol, diremos que es el sol el que calienta la piedra, que es la «causa» de esa temperatura. Hume (que desconocía el fenómeno de la radiación, descubierto un siglo después) afirmaría que no, que entre el sol y la piedra no hay nada que los conecte, que ambos fenómenos son independientes, y que solo el hecho de producirse simultáneamente nos impulsa a creer que uno es la «causa» del otro. Tal creencia surge, además, por la frecuencia con que ambos fenómenos se presentan juntos: comprobamos en innumerables ocasiones que cuando hay sol hay alta temperatura en la piedra, y eso nos lleva a construir en nuestra mente la idea de vinculación causal. De manera parecida, Hume consideraba ilusoria toda idea de conexión causal entre fenómenos, no solo entre objetos que se encuentren a la distancia.