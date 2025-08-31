Juan David Nasio: "Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud"

-Ante todo quiero agradecer a usted y a LA GACETA Literaria de Tucumán el poder manifestarme en este momento tan significativo para mí y para el psicoanálisis por este reconocimiento del gobierno de Francia. La Legión de honor fue fundada por Napoleón Bonaparte en 1802 para distinguir a aquellos ciudadanos con méritos eminentes en el orden civil y militar al servicio de Francia. Esta distinción es raramente otorgada a un psiquiatra y psicoanalista y me siento orgulloso de recibir del presidente Macron este reconocimiento. Lo recibo personalmente pero considero que se trata de lo que represento, es decir de un reconocimiento al psicoanálisis y muy especialmente a la producción del psicoanálisis en Argentina. Son tres aspectos lo que se reconoce así al psicoanálisis: el terapéutico, la investigación y la teoría. En cuanto a lo terapéutico, el reconocimiento a que sirve a la cura del sujeto que sufre. Respecto de la investigación, el psicoanálisis investiga el mundo afectivo, mental y social del ser humano a fin de conocer cómo funciona en sus sentimientos, sus pensamientos y sus actos en relación al mundo y a su semejante. En relación a la teoría conceptualiza lo que le sucede al sujeto en su mundo subjetivo y en relación al otro en lo social. Con esta distinción se recompensa al terapeuta que soy en reconocimiento a los 60 años de actividad clínica. Desde 1965 han acudido a mi consulta más de 10.000 personas tanto en los diez años de intenso trabajo en el hospital público, como así en los años de práctica en mi consultorio.