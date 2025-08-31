Juan David Nasio: "Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud"

Por Alfredo Ygel para LA GACETA
Tener un encuentro con el Dr. Nasio es siempre ocasión para una conversación agradable sobre su trabajo como psicoanalista, su pasión por entender el sufrimiento humano y su disposición a interesarse por el semejante. Tuve la oportunidad de entrevistarlo ya que me encontraba en París en los días que Nasio acababa de recibir un nuevo reconocimiento del gobierno francés y estaba próximo a ser publicado su libro Diez historias de vida, sufrimiento y amor. A continuación transcribo el dialogo que mantuvimos.
-¿Qué significación tiene la distinción que recibió y cuál es la importancia para el psicoanálisis?
-Ante todo quiero agradecer a usted y a LA GACETA Literaria de Tucumán el poder manifestarme en este momento tan significativo para mí y para el psicoanálisis por este reconocimiento del gobierno de Francia. La Legión de honor fue fundada por Napoleón Bonaparte en 1802 para distinguir a aquellos ciudadanos con méritos eminentes en el orden civil y militar al servicio de Francia. Esta distinción es raramente otorgada a un psiquiatra y psicoanalista y me siento orgulloso de recibir del presidente Macron este reconocimiento. Lo recibo personalmente pero considero que se trata de lo que represento, es decir de un reconocimiento al psicoanálisis y muy especialmente a la producción del psicoanálisis en Argentina. Son tres aspectos lo que se reconoce así al psicoanálisis: el terapéutico, la investigación y la teoría. En cuanto a lo terapéutico, el reconocimiento a que sirve a la cura del sujeto que sufre. Respecto de la investigación, el psicoanálisis investiga el mundo afectivo, mental y social del ser humano a fin de conocer cómo funciona en sus sentimientos, sus pensamientos y sus actos en relación al mundo y a su semejante. En relación a la teoría conceptualiza lo que le sucede al sujeto en su mundo subjetivo y en relación al otro en lo social. Con esta distinción se recompensa al terapeuta que soy en reconocimiento a los 60 años de actividad clínica. Desde 1965 han acudido a mi consulta más de 10.000 personas tanto en los diez años de intenso trabajo en el hospital público, como así en los años de práctica en mi consultorio.
-Usted tuvo contacto y trabajó con Jacques Lacan. ¿Cuál fue su experiencia en esa cercanía con el gran maestro francés y cuál fue a su criterio los aportes que realizó a través de su enseñanza a la teoría y la práctica del psicoanálisis?
-He tenido la suerte de trabajar junto a él, frente a frente, en su casa de campo o en su consultorio en la corrección de sus Escritos. Jovencito, con 26 años, era un argentino llegado a París poco tiempo antes, con este hombre de 70 años, con reconocimiento mundial. Guardo un recuerdo maravilloso de esos encuentros. Existía a veces problemas en la traducción que corregíamos juntos, pero confieso que yo, cada tanto, inventaba problemas para que me explicara algunos conceptos, por ejemplo la transferencia como “Sujeto supuesto Saber”. Así conseguí que me explicara mejor este concepto fundamental para la práctica psicoanalítica. Respecto de los aportes de Lacan al psicoanálisis considero que hizo renacer a Freud. En los años 50 primaba el psicoanálisis americano. Hoy, para nosotros Freud sigue siendo nuestro maestro viviente. Aunque Freud ya falleció, los psicoanalistas seguimos haciendo de Freud nuestro maestro. Siempre creamos a partir de lo que ya existió. Lo que hizo Lacan fue recrear a Freud.
–Está a punto de ser publicado en español su último libro, que lleva el sugestivo título Diez historias de vida, sufrimiento y amor. ¿Qué se propone transmitir con esta nueva publicación?
-Este libro, que será publicado por Editorial Paidós, creo que es el mejor de los 37 que escribí. Es con el que me siento más identificado en tanto está la vida de mis pacientes. Lo escribí como si fueran cuentos, para que el lector sienta interés y se conmueva por cada una de estas vidas, y que además perciba cómo trabaja el psicoanalista.
-Visitó Tucumán hace algunos años cuando fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la UNT. ¿Cuál es el vínculo que lo une con nuestra provincia y que recuerdos guarda de ese momento?
-Tucumán se encuentra presente en mí hoy, en este 2025, en esta entrevista. Recuerdo vivamente el momento que recibí con tanto orgullo el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Tucumán promovido por la Facultad de Psicología, además del maravilloso encuentro con los valles y cerros tucumanos. Como dije en mi discurso de agradecimiento en Tucumán, no puedo dejar de mencionar a Mercedes Sosa, tucumana ilustre, con quien nos veíamos en cada ocasión en que ella estaba en París y con la que mantuvimos un lazo intenso de afecto y amistad.
PERFIL
Juan David Nasio nació en Rosario y está radicado, hace más de medio siglo, en París, ciudad en la que ejerce su práctica como psicoanalista. Enseñó en la Universidad de París VII (Sorbonne) y en los Seminarios Psicoanalíticos de París. A pedido de Jacques Lacan, realizó la versión corregida de Los Escritos al español, e intervino en su Seminario. Es doctor honoris causa de las universidades nacionales de Tucumán, Rosario, Córdoba y la UBA, como también de universidades de Estados Unidos y México.