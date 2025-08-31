Cuando María escribió un diccionario

En definitiva, lo que importaban eran las palabras. De hecho, al pasar por sus manos irradiaban otra luz, hasta un grado de esplendor y empatía. Valiéndose de un criterio reflexivo y sensato, logró que los significados supieran abarcar la idea de cada término. El escritor argentino Andrés Neuman, estudioso de la vida de María Moliner y autor de una novela sobre ella, destaca algunos ejemplos: durante más de dos siglos y medio, la palabra “madre” se definía como “una hembra que ha parido”, mientras que “parir” era “expeler a tus crías”. Uniendo ambos conceptos, sostiene Neuman, podía decirse que una madre era “una hembra que expelía a sus crías”. Con María Moliner, en cambio, madre es aquella “persona que tiene o ha tenido hijos” y no necesariamente que parió, podría haberlos adoptado. Así de obvio y natural; tanto como con la palabra “amor”. Según la edición del DRAE de 1956, se trata de algo tan abstracto como “la obtención del bien verdadero”, una idea casi con pretensiones morales. Para María Moliner se trata de “un sentimiento experimentado por una persona hacia otra, que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con lo que es malo”. A todo ello, le agregaría numerosos ejemplos de uso de su propia cosecha, sin acudir como se hacía habitualmente a grandes plumas literarias.