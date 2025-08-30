Qué hacer este domingo en San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán ofrece una variada agenda de actividades para disfrutar este domingo 31 de agosto, con propuestas culturales, recreativas y turísticas para toda la familia. Desde paseos guiados y ferias hasta espectáculos teatrales y un encuentro especial por el Mes de las Infancias, la ciudad se llena de opciones para cerrar el fin de semana.