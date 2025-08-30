Secciones
Qué hacer este domingo en San Miguel de Tucumán

Desde paseos guiados y ferias hasta espectáculos teatrales y un encuentro especial por el Mes de las Infancias, la ciudad se llena de opciones para cerrar el fin de semana.

Qué hacer este domingo en San Miguel de Tucumán
Hace 2 Hs

San Miguel de Tucumán ofrece una variada agenda de actividades para disfrutar este domingo 31 de agosto, con propuestas culturales, recreativas y turísticas para toda la familia. Desde paseos guiados y ferias hasta espectáculos teatrales y un encuentro especial por el Mes de las Infancias, la ciudad se llena de opciones para cerrar el fin de semana.

Paseos turísticos

11 h – City Tour en Bus Turístico: recorrido gratuito por los lugares más notables de la ciudad, con salida desde Plaza Independencia (Laprida al 50). Inscripción a través de QR o en linktr.ee/busturisticosmt

.16 h – Circuito histórico y cultural en Bus Turístico: otra salida para conocer la historia y el patrimonio de la capital tucumana, también con inscripción gratuita online.

Eventos especiales

14 a 17 h – WASF Kids en el Parque 9 de Julio: cierre del Mes de las Infancias con una jornada inspirada en la cultura geek, otaku y friki. Habrá concursos de cosplay, juegos, canto, dibujo, pintura y un show de magia. Entrada libre y gratuita.

Ferias y paseos

15 a 22 h – Feria Parque Quinto Centenario (avenida Belgrano 4200).

16 a 21 h – Feria Manantial Sur (avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón).

16 a 22 h – Feria de Emprendedores en el Polo Gastronómico del Parque El Provincial (avenida Roca y Chacabuco).

16 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda (avenida Mate de Luna y caminerías internas).

17 a 00 h – Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial (avenida Roca y 9 de Julio).

17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda (calle Asunción).

Espectáculos

20.30 h – Showchoirs Tucumán en el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550). Más de 20 artistas en escena interpretarán clásicos del pop internacional con canto coral y coreografías. Entrada general: $15.000 (a la venta en entradas.smt.gob.ar

o en la boletería del teatro).

