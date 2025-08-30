Gran Talento, el héroe de 1985 que hizo historia en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Septiembre siempre tiene un brillo especial en el calendario turfístico tucumano. El hipódromo local se viste de gala y esa jornada se transforma en el centro de atención del interior del país. El Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que este 24 de septiembre volverá a correrse con la pasión de siempre, es mucho más que una carrera: es tradición, historia y fiesta popular. Y este año, con una carga simbólica particular, se cumplirán 40 años del triunfo de Gran Talento en 1985, un recuerdo que permanece vivo en la memoria de quienes estuvieron allí y en las páginas de archivo de LA GACETA.