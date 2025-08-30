Gran Talento, el héroe de 1985 que hizo historia en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Septiembre siempre tiene un brillo especial en el calendario turfístico tucumano. El hipódromo local se viste de gala y esa jornada se transforma en el centro de atención del interior del país. El Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que este 24 de septiembre volverá a correrse con la pasión de siempre, es mucho más que una carrera: es tradición, historia y fiesta popular. Y este año, con una carga simbólica particular, se cumplirán 40 años del triunfo de Gran Talento en 1985, un recuerdo que permanece vivo en la memoria de quienes estuvieron allí y en las páginas de archivo de LA GACETA.
El zaino nacido el 7 de noviembre de 1981, hijo de Off Sun y Miss River Plate, se consagró como protagonista indiscutido de aquella edición que aún hoy se recuerda como una de las más vibrantes. Lo hizo a lo grande: lideró la prueba de punta a punta y resistió la presión del favorito salteño Remlai para imponerse con un largo y medio de ventaja, ante una multitud que colmó las tribunas como pocas veces en la historia.
El lunes 25 de septiembre de 1985, la tapa de LA GACETA reflejaba la magnitud de lo ocurrido: “Gran Talento ganó el Batalla de Tucumán”, decía el título, acompañado de una foto del ganador y un sumario que destacaba los números: 2’34”1/5 para los 2.400 metros de recorrido, récord de apuestas con 67.161 australes y una multitud que vibró con cada carrera. Era el reflejo de un acontecimiento deportivo que trascendía el turf para convertirse en un hecho social.
No era un dato menor que aquella fue la primera edición transmitida en directo por televisión abierta, lo que multiplicó la expectativa y permitió que, por primera vez, la fiesta hípica tucumana llegara a los hogares en vivo y en directo.
Emoción
La cobertura en el suplemento deportivo del 25 de septiembre transmitía con precisión lo ocurrido: “Con un marco imponente de público se disputó ayer en el hipódromo local una nueva edición del Batalla de Tucumán. El triunfo le correspondió a Gran Talento, que superó de punta a punta y por un largo y medio a Remlai, que por varios cuerpos se adelantó a Admiral”.
El relato de la carrera aún permite reconstruir aquella jornada. Los trece inscriptos partieron y Gran Talento tomó la punta desde el inicio, seguido de Remlai y el santiagueño Scarletto. Al pasar frente al disco por primera vez ya sacaba tres cuerpos, ventaja que supo administrar con inteligencia. En la recta final, Remlai intentó acortar la diferencia, pero la firme conducción de Luis Tebes mantuvo al zaino en el liderazgo. El disco lo encontró adelante, con un largo y medio de ventaja sobre su perseguidor y con Admiral completando el podio.
“La carrera se dio de acuerdo a lo que planificamos. Me dejaron hacer el tren a voluntad. En los 1.000 metros lo movía para tantearlo y respondió muy bien. En los 400 le pedí el resto y salió como si recién largara”, dijo Tebes cuando llegó al podio, con la satisfacción de haber cumplido un plan perfecto.
Del otro lado, Arturo Nazar, jockey de Remlai, reconocía la calidad del rival: “Estoy muy conforme con la carrera. Lo dejé correr cómodo hasta los 1.300 metros y lo busqué de firme. Lamentablemente no alcanzó al de adelante, que disparó a tiempo”.
Fiesta popular
Más allá del resultado, la jornada de 1985 quedó grabada como una de las más multitudinarias y vibrantes en la historia del hipódromo tucumano. “La reunión de ayer pasará seguramente a la historia del turf local, ya que nunca se vio tanta gente asistir a una jornada de carreras, por lo menos desde hace bastantes años”, consignaba la crónica.
El fervor fue tal que la última competencia se corrió ya de noche, porque los expendedores de boletos no tuvieron respiro durante toda la tarde. El entusiasmo por las apuestas reflejó también la magnitud del evento: se jugó más de lo esperado, y la quíntuple quedó vacante, acumulando un pozo que generó aún más expectativa para futuras reuniones.
La jornada contó con la presencia de figuras nacionales: el uruguayo Vilmar Sanguinetti, el chileno Luis Triviño, Juan “La Fiera” Maciel, la jocketa Marina Lezcano, junto a los reconocidos entrenadores como Jorge y Eduardo Ferro.
Pero, sin dudas, el gran protagonista fue Gran Talento, entrenado por Héctor Andulce, que alcanzó la gloria en el escenario máximo del turf tucumano.
“Parecía un clásico de fútbol”
El impacto de aquella jornada no pasó inadvertido para los dirigentes. “Fue una verdadera fiesta popular. Me sorprendió el fervor de la gente, ya que parecía un clásico de fútbol. Esto demuestra que el turf sigue teniendo vigencia”, opinó Ignacio Escuti, presidente de la Liga Argentina de Jockey Clubes.
Y es que el “Batalla de Tucumán” siempre tuvo esa particularidad: la de convocar no solo a los fanáticos del turf, sino también a familias enteras y público en general, que encontraban en el hipódromo una cita social imperdible. La edición de 1985 llevó esa tradición a su máxima expresión, con tribunas colmadas y una ciudad que vivió el evento como propio.
Cuatro décadas después, los ecos de aquella tarde siguen resonando. Gran Talento no solo ganó una carrera: escribió una página dorada en la historia del turf norteño. Su victoria fue símbolo de planificación, temple y talento, en un marco que combinó deporte, espectáculo y pasión popular.
La crónica de 1985 transmite esa emoción intacta: el relato detallado de la competencia, los testimonios de jockeys y dirigentes, la dimensión de un evento que batió récords y que fue seguido por televisión en vivo. Un cóctel perfecto para transformarse en leyenda.
Este 24 de septiembre, cuando los nuevos protagonistas se alineen en los partidores para disputar otra edición del “Batalla”, será imposible no mirar hacia atrás y recordar las hazañas conseguidas por otros caballos.
El hipódromo volverá a llenarse de voces, de apuestas y de expectativa. Habrá un nuevo ganador y una nueva historia por contar. Pero, entre el murmullo del público y el galope de los caballos, la sombra de Gran Talento seguirá presente, recordándonos que hace 40 años fue él quien encendió la chispa de un “Batalla” histórico.