Bielsa comparó a Messi y Lamine Yamal con Cristiano y Mbappé: “Se los gambetean a todos”

Marcelo Bielsa volvió a dejar un análisis profundo sobre el juego en la antesala de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El técnico argentino expuso su visión sobre las claves del fútbol moderno y realizó una llamativa comparación entre Lionel Messi, Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.
“El fútbol tiene algo muy difícil pero crucial: desequilibrar para atacar”, explicó Bielsa. Para él, la esencia pasa por generar superioridad ofensiva: “Mientras menos jugadores haya entre la pelota y el arco rival, más opciones tenés de generar peligro”. En ese sentido, subrayó que la alternativa más eficaz es el regate.
Fue allí cuando introdujo a las cuatro figuras mundiales. Sobre Lamine Yamal y Lionel Messi, remarcó que son futbolistas capaces de “mejorar a su equipo porque eliminan adversarios por sí mismos, sin necesitar ayuda”. Y resumió su capacidad en una frase contundente: “Se los gambetean a todos”.
En contraste, diferenció a Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Según Bielsa, son atacantes de enorme jerarquía, pero que “necesitan habilitadores” para poder desequilibrar, dependiendo más de compañeros que los asistan que de su propia capacidad de desborde.
De esta forma, el entrenador reafirmó su mirada sobre lo que considera la esencia del fútbol: el talento individual que rompe esquemas y marca la diferencia en el ataque.