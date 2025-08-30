Murió Ana Clara Luna, la mujer que fue prendida fuego por su exnovio en Buenos Aires

Nuevo femicidio. Ana Clara Luna, de 31 años, murió este viernes por la noche tras agonizar durante dos días luego de haber sido prendida fuego por su exnovio en San Martín, Buenos Aires. La mujer estaba internada en el Hospital Diego Thompson, adonde había sido derivada de urgencia por la gravedad de las heridas: tenía el 95% del cuerpo quemado.