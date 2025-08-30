Murió Ana Clara Luna, la mujer que fue prendida fuego por su exnovio en Buenos Aires

Nuevo femicidio. Ana Clara Luna, de 31 años, murió este viernes por la noche tras agonizar durante dos días luego de haber sido prendida fuego por su exnovio en San Martín, Buenos Aires. La mujer estaba internada en el Hospital Diego Thompson, adonde había sido derivada de urgencia por la gravedad de las heridas: tenía el 95% del cuerpo quemado.
El ataque ocurrió el miércoles a la madrugada en Ciudad Jardín El Libertador, partido de San Martín, cuando Luna estaba junto a su actual pareja en la intersección de las calles El Ombú y Clavel.
Cómo fue el ataque en San Martín
Según la investigación, tras una discusión, el exnovio de la víctima arrojó un líquido inflamable sobre ella y luego la prendió fuego con un encendedor. Todo sucedió frente a seis testigos, incluido su novio actual.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que la mujer corrió envuelta en llamas por la calle hasta caer al asfalto. Vecinos y transeúntes lograron socorrerla y apagar el fuego antes de que fuera trasladada de urgencia.
Antecedentes de violencia
Luna tenía hijos con el agresor y había sido víctima de violencia de género en otras ocasiones. De acuerdo a fuentes policiales, el hombre la había amenazado en repetidas oportunidades, pero ella nunca se animó a denunciarlo por miedo.
La detención del agresor
El femicida fue capturado horas después en el cruce de Eva Perón y avenida Márquez, también en San Martín, por el Grupo Táctico Operativo y agentes de la comisaría 5°.
El detenido tiene domicilio en San Francisco Solano, partido de Quilmes, y registra antecedentes penales. En su historial figura una causa por robo agravado en grado de tentativa en 2023, que había sido archivada.
La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de San Martín, a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz.
Un nuevo femicidio en Argentina
El caso de Ana Clara Luna se suma a la lista de femicidios en Argentina que generan conmoción y reavivan el reclamo por medidas más efectivas para la protección de mujeres en situación de violencia.