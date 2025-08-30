Corrientes define su futuro: elecciones a gobernador con final abierto hacia un balotaje

El candidato peronista se muestra optimista y cree que logrará captar el voto de castigo contra el oficialismo en una eventual segunda vuelta. "Vamos a construir una provincia limpiando a Corrientes de la corrupción, la dinastía y el nepotismo", prometió Ascúa en su cierre de campaña. Su estrategia se centra en fortalecer el apoyo en los municipios gobernados por el peronismo y conquistar nuevas localidades.