Briatore cambió su discurso sobre Colapinto: de las duras críticas a un reconocimiento tras la clasificación en Zandvoort

Antes de la clasificación, Briatore había sido terminante. Planteó que Colapinto, al igual que el joven Kimi Antonelli en Mercedes, estaba sometido a “demasiada presión” y que “quizás no era el momento adecuado para estar en Fórmula 1”. Incluso sugirió que el piloto argentino necesitaba “uno o dos años más” de formación antes de consolidarse en la categoría. También cuestionó los resultados obtenidos hasta el momento, al remarcar que “no es lo que espero de Colapinto” y que, al tratarse de un equipo importante como Alpine, “esperamos mucho más de él”.