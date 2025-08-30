Secciones
Briatore cambió su discurso sobre Colapinto: de las duras críticas a un reconocimiento tras la clasificación en Zandvoort

El asesor ejecutivo de Alpine había cuestionado el debut del piloto argentino en Fórmula 1, pero luego valoró su trabajo y el de los ingenieros tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.

Briatore habló sobre el rendimiento de los Alpine en Zandvoort. Briatore habló sobre el rendimiento de los Alpine en Zandvoort.
Hace 38 Min

El fin de semana del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 dejó a Franco Colapinto en el centro de la escena. No tanto por su puesto 16 en la parrilla de salida, sino por el giro en las declaraciones de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine. En cuestión de horas, el histórico dirigente italiano pasó de lanzar fuertes críticas hacia el argentino a reconocer públicamente su esfuerzo y el del equipo.

Antes de la clasificación, Briatore había sido terminante. Planteó que Colapinto, al igual que el joven Kimi Antonelli en Mercedes, estaba sometido a “demasiada presión” y que “quizás no era el momento adecuado para estar en Fórmula 1”. Incluso sugirió que el piloto argentino necesitaba “uno o dos años más” de formación antes de consolidarse en la categoría. También cuestionó los resultados obtenidos hasta el momento, al remarcar que “no es lo que espero de Colapinto” y que, al tratarse de un equipo importante como Alpine, “esperamos mucho más de él”.

Briatore no se limitó a señalar al piloto: reconoció que “quizás se me escapó algo en la gestión del piloto” y que la presión ejercida desde la estructura pudo haber sido excesiva. El tono de sus palabras generó malestar entre los fanáticos, que interpretaron las declaraciones como un respaldo insuficiente al argentino.

Sin embargo, tras la clasificación, el discurso cambió. Briatore se mostró más positivo y valoró el trabajo tanto de Colapinto como de Pierre Gasly. “Retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron más cómodos”, explicó. También destacó la dedicación de ambos corredores: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”.

Aunque lamentó que ninguno de los dos autos alcanzara la Q3, subrayó que la parrilla está más ajustada que nunca, separada por márgenes mínimos. “Es una competencia increíblemente reñida, no recuerdo algo así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados”, señaló.

El contraste en el discurso de Briatore refleja no solo las tensiones internas de Alpine, sino también la presión a la que está sometido Colapinto en su primera temporada completa en la máxima categoría. El argentino, que largará 16°, y Gasly, desde el 14°, tendrán el desafío de escalar posiciones en la carrera de Zandvoort y demostrar que el esfuerzo de los últimos días puede transformarse en resultados concretos.

