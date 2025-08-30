Estelares presenta las canciones del álbum “Los Lobos”

“Estamos en una época extraña, en la que el país está tan sensible y con tanta modificación, pero no paramos de estar en gira”. La frase de Manuel Moretti dicha a LA GACETA en la visita del año pasado representaba la situación de Estelares, que esta noche volverá a presentarse en la provincia en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio (las puertas se abrirán a las 21): una banda exitosa que no para de tocar.
Moretti (voz), Víctor Bertamoni (guitarras), Pali Silvera (bajo), Javier Miranda (batería), Guillermo Harrington (guitarras y coros) y Eduardo Minervino (teclados), retoman su tour por el país para presentar su último álbum, “Los Lobos”. El show servirá para recorrer los temas más reclamados por los fans, pero también las 11 nuevas composiciones, que incluyen una nueva versión de “Como cría de leopardo” y temas como “Tu veneno se llamaba Evo”, “Emperifollada” y “Zumba el viento”. Posteriormente el grupo encarará presentaciones en distintas ciudades de México y Colombia, para regresar a Buenos Aires y Mendoza.
La exitosa banda que se fundó en 1994 en La Plata lleva ya tres décadas en los escenarios. “Los lobos son animales gregarios, suelen utilizar aullidos para comunicarse entre sí y como advertencia para con otras manadas, la defensa de su territorio… pero los lobos solitarios rara vez responden a los aullidos…”, se puede leer en una de las canciones.