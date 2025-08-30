Estelares presenta las canciones del álbum “Los Lobos”

“Estamos en una época extraña, en la que el país está tan sensible y con tanta modificación, pero no paramos de estar en gira”. La frase de Manuel Moretti dicha a LA GACETA en la visita del año pasado representaba la situación de Estelares, que esta noche volverá a presentarse en la provincia en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio (las puertas se abrirán a las 21): una banda exitosa que no para de tocar.