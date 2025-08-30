Septiembre Musical: Vivaldi se celebra con música, danza y artes visuales

Al describir cada momento, puntualiza: “en la ‘Primavera’, el canto alegre de los pájaros se representa con trinos en los violines, seguidos más tarde por truenos y relámpagos para luego introducir a ninfas y pastores, en nuestra versión representados por cromornos; el ‘Verano’ trae consigo el calor abrasador del sol en figuras musicales lánguidas, la llegada de un fuerte viento que desata una tormenta, agitando el movimiento y después la siesta interrumpida por mosquitos y moscas; el ‘Otoño’ es un festejo en celebración de la cosecha, en el que todos caen en un sueño embriagados que los lleva al más profundo letargo seguido de una cacería; y el ‘Invierno’ pinta una escena de frío desolador, dificultad para caminar sobre la nieve y dientes castañeteando por el frío en la intemperie que se contraponen con la calidez de un hogar junto a una chimenea”.