Septiembre Musical: Vivaldi se celebra con música, danza y artes visuales

Hace 300 años, Antonio Vivaldi publicó en Amsterdam una de sus obras cumbre: “Las Cuatro Estaciones” forma parte recurrente de cuanto repertorio clásico se interprete, para desplegar un recorrido por las distintas etapas de un año desde la impronta de las cuerdas de los violines como sonido prioritario y dominante.
Los conciertos del autor italiano fueron compuestos entre 1718 y 1723, cuando era maestro de capilla de la corte de Mantua. “Verano”, “Otoño” e “Invierno” son creaciones totalmente originales, pero la vivaz “Primavera” -con la que abre- se inspira en el primer acto de su propia ópera “Il Giustino”.
Esta noche se adelantará el cambio de estación, cuando en el marco del Septiembre Musical organizado por el Ente Cultural de la Provincia, hoy a las 21 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), la composición sea representada íntegra por el grupo La Follia, al frente de un espectáculo interdisciplinario que fusiona la música barroca con la danza contemporánea y el arte visual.
Así convivirá la orquesta que conduce Guido Nazar (a cargo también de la dirección general) con la danza contemporánea de la compañía Mal Tiempo -con coreografía y dirección de Melina Martínez- y el arte audiovisual de Mocha Szabo, con puesta en escena de María José Stefani. La producción independiente sirve para celebrar, además, el 10º aniversario de La Follia, especializada en música antigua vinculadas con propuestas escénicas vanguardistas.
Los músicos que participarán son los violinistas Alejandro Brandán, Mariel Rizo Mender (ambos solistas en distintos tramos), Srehia Sapag y Guillermo Gray; Magalí Arévalo en viola; Maximiliano Vece en cello; Bernardo Efrón en contrabajo; Freddy Powell y Victoria López Ninoff en flautas y cromornos; Daniel Albarracín en guitarra y Nazar en clave. Los bailarines son Antonella Fanjul, Guadalupe Tejerina, Laura Carrasco, Pablo Vignoli, Rafael Segovia y Carlos Acevedo.
“El montaje se inspira en los elementos naturales y emocionales que Vivaldi plasmó en su obra. A través del diálogo entre la música, la danza y la tecnología visual, se generará una atmósfera envolvente para sumergir al espectador en las estaciones del año, evocando sus contrastes y transiciones. Será una celebración de la historia y la innovación, en una propuesta que reafirma el diálogo entre el pasado y el presente, y una oportunidad para acercar esta música a nuevas audiencias a través de un lenguaje escénico contemporáneo”, plantea el director.
Al describir cada momento, puntualiza: “en la ‘Primavera’, el canto alegre de los pájaros se representa con trinos en los violines, seguidos más tarde por truenos y relámpagos para luego introducir a ninfas y pastores, en nuestra versión representados por cromornos; el ‘Verano’ trae consigo el calor abrasador del sol en figuras musicales lánguidas, la llegada de un fuerte viento que desata una tormenta, agitando el movimiento y después la siesta interrumpida por mosquitos y moscas; el ‘Otoño’ es un festejo en celebración de la cosecha, en el que todos caen en un sueño embriagados que los lleva al más profundo letargo seguido de una cacería; y el ‘Invierno’ pinta una escena de frío desolador, dificultad para caminar sobre la nieve y dientes castañeteando por el frío en la intemperie que se contraponen con la calidez de un hogar junto a una chimenea”.
Mozart en el San Martín
El pianista franco-iraní Nima Sarkechik será parte hoy del Septiembre Musical desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con un concierto dedicado a dos grandes maestros de la historia de la música clásica: Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms.
El repertorio abarcará la Sonata para piano N° 2 en Fa mayor de Mozart, compuesta por tres movimientos: Allegro assai, Adagio y Presto. La segunda parte estará dedicada a la Sonata para piano N° 3 en Fa menor, Opus 5 de Brahms, pieza monumental de cinco movimientos con dos andantes, escrita a los 20 años.
“Sarkechik ha desarrollado una carrera marcada por la exploración cultural y la excelencia interpretativa. Formado en una doble tradición, ha recibido premios de prestigio como el de la Fundación Groupe Banque Populaire y el Concurso Clara Haskil. Además de su labor artística, se destaca por su compromiso con la paz, la educación y la inclusión a través de la música, participando en proyectos que promueven la creatividad y el diálogo intercultural”, destacan desde el Ente.
Agosto en el ingenio: cierre de un ciclo
En el Ingenio de las Artes (en el exIngenio Lastenia de Tornquist y Perón, Banda del Río Salí) finalizará el ciclo de propuestas culturales con entrada libre y gratuita Agosto en el Ingenio, con una sucesión de actividades. A las 16 se presentará “Clownferencias”, dirigida por Indio Armanini, con Gonzalo Veliz, Fabio Velásquez y Sebastián Menin como tres payasos que quieren contar la historia del teatro universal en una disertación magistral. Dos horas más tarde tendrá lugar “Poetas de la zafra”, encuentro literario con una treintena de escritores coordinado por Candelaria Rojas Paz, con música en vivo de Javier Fiori, Efecto Amapola, Indiana Rosich, Gabriela Agüero, Carlos Andújar y Mala Junta e intervenciones de danza contemporánea; mientras que los seis artistas seleccionados para la II Bienal de Esculturas concluirán sus obras. A partir de las 22, la música latinoamericana cerrará la agenda con los recitales de Son del Mate y Asociación Cumbiera.