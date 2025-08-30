Cartas de lectores: 12 millones

Es infantil y absurdo apedrear el auto del presidente. Ya lo habían hecho con Mauricio Macri, y eso trajo el repudio de la gente que ve en el vandalismo un futuro de caos y mayor decadencia. Sin embargo, son inaceptables las permanentes mentiras que este Gobierno difunde, como decir que lograron sacar de la pobreza a 12 millones de personas. Siempre me fijo en los detalles para saber la verdad o la mentira de lo que afirman los políticos. La Argentina está parada, sin crecimiento real, desde hace al menos 20 años. Las villas de emergencia no han dejado de crecer, así como la precarización laboral de millones de compatriotas. Además, cada vez más gente vive en situación de calle. También más personas necesitan de comedores comunitarios para tener al menos una comida diaria. Y chicos revolviendo basura para encontrar algo que vender o comer. Esto no es de ahora. Se profundizó con la “abogada exitosa” durante la “década ganada”. Pero continúa y se profundiza, así como los delitos y la marginalidad de jóvenes que no deja de crecer. Así las cosas, hablar de 12 millones menos de pobres es tomarnos el pelo. Y no quiero escribir sobre el abandono y la miseria de los jubilados porque me indigna y me avergüenza como argentino.