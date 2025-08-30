Efemérides del sábado 30 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

La elección de la fecha surge como un homenaje a la inauguración de la primera línea ferroviaria del país, la cual tuvo lugar un día como hoy, pero de 1857. En rigor, el primer viaje en ferrocarril que se hizo en el país no fue en la fecha que se celebra hoy, sino el día anterior, cuando se realizó la prueba del novedoso medio de transporte en la locomotora “La Porteña”. Al día siguiente se llevó a cabo el acto oficial de inauguración, que es lo que hoy se celebra. Aquel trayecto inicial fue desde la actual Plaza Lavalle hasta San José de Flores, Buenos Aires. Se dice que ese día fue un sábado soleado y que el viaje duró unos 35 minutos, con la locomotora avanzando a una velocidad de 20 kilómetros por hora.