En un congreso internacional difundieron los avances de las aeronaves no tripuladas

Este evento reunió a especialistas, investigadores y empresas líderes del rubro.

SEDE. El Primer Simposio Internacional de Drones se llevó a cabo en el contexto de la Expo Agrosur, en Concepción. SEDE. El Primer Simposio Internacional de Drones se llevó a cabo en el contexto de la Expo Agrosur, en Concepción.
En el marco de la Expo Agrosur, y organizado por la Sociedad Rural de Tucumán y por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Famaillá se realizó el Primer Simposio Internacional de Drones, con el principal objetivo de acercar la tecnología de vanguardia al NOA. Este evento, pionero en Sudamérica, reunió a especialistas, investigadores y empresas líderes -nacionales e internacionales-, para debatir sobre los avances, desafíos y oportunidades que ofrece la tecnología de las aeronaves no tripuladas.

La jornada comenzó con una conferencia magistral de David Luciano Rosalen, de la Universidad Estatal Paulista (Unesp), que compartió sus conocimientos sobre el uso de drones y teledetección hiperespectral en el monitoreo sanitario.

Dentro del bloque “Drones en la agricultura del futuro: innovación, precisión y sostenibilidad desde el aire”, Gabriela Tallarico y Emanuel Visentini mostraron las tendencias de la agricultura cada vez más inteligente. El uso de drones en fruticultura de clima templado fue presentado por Facundo Calderón, técnico del INTA. Las utilizaciones de estos dispositivos en caña de azúcar estuvieron a cargo de Ricardo Rodríguez, del INTA, y Guillermo Santana, de Kampu SRL.

Eugenio Lobo de Efficatia habló sobre la calidad, rendimientos y versatilidad de esta tecnología disruptiva que complementa y potencias todos los sistemas agroproductivos.

También tuvo lugar la segunda conferencia magistral de este simposio “Tecnología de aplicación: más productos en el objetivo utilizando bajos volúmenes con drones”, a cargo de Alan McCracken (Irlanda), asesor independiente.

Entrevista

A raíz de este congreso LA GACETA Rural entrevistó a Cecilia Gómez Ojeda, socia gerente de Kampu SRL. “Carlos Bermúdez me transmitió inmediatamente la idea y me pareció una excelente propuesta, porque hay una necesidad muy grande de conocimiento sobre drones aplicadores. Esto es algo nuevo para nosotros. Los productores vienen haciendo la experiencia, en la medida de que van trabajando y realizando las aplicaciones. Vimos que era sumamente necesario un espacio en donde podamos encontrarnos los productores, los contratistas, los técnicos, los asesores y los proveedores de esta tecnología, para compartir información, para debatir, para analizar diferentes aspectos y para conocer también cómo viene avanzando esta tecnología”, señaló.

Contó que la Sociedad Rural de Tucumán inmediatamente se sumó a la idea, y que luego invitaron al INTA. “Entre los cuatro trabajamos intensamente para buscar los disertantes, para elegir los temas. También hablamos con los productores para conocer más sobre sus necesidades y respecto de lo que nosotros podíamos acercarles en el Congreso. Y así surgió esto, que se concretó en el marco de la Expo Agrosur, con un resultado altamente satisfactorio”, añadió Gómez Ojeda.

La exposición se llevó a cabo en Concepción. “El evento superó nuestras expectativas, porque asistieron más de 200 personas. Principalmente se analizaron diferentes aspectos técnicos; y también algunos participantes socializaron su experiencia de uso”, expresó.

