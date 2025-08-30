En un congreso internacional difundieron los avances de las aeronaves no tripuladas

Entrevista

A raíz de este congreso LA GACETA Rural entrevistó a Cecilia Gómez Ojeda, socia gerente de Kampu SRL. “Carlos Bermúdez me transmitió inmediatamente la idea y me pareció una excelente propuesta, porque hay una necesidad muy grande de conocimiento sobre drones aplicadores. Esto es algo nuevo para nosotros. Los productores vienen haciendo la experiencia, en la medida de que van trabajando y realizando las aplicaciones. Vimos que era sumamente necesario un espacio en donde podamos encontrarnos los productores, los contratistas, los técnicos, los asesores y los proveedores de esta tecnología, para compartir información, para debatir, para analizar diferentes aspectos y para conocer también cómo viene avanzando esta tecnología”, señaló.