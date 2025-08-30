El dron puede aplicar insecticidas en zonas de acceso complicado

Entre los diversos ensayos acerca del uso de drones en citricultura llevados a cabo por técnicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) también se evaluó la efectividad de la aplicación de insecticidas con estos vehículos no tripulados para el control del minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella). Esta plaga afecta brotes y hojas jóvenes, reduciendo la capacidad fotosintética y predisponiendo a los árboles a enfermedades.