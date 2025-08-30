Citricultura: ensayos de la Eeaoc demuestran que los drones vuelven más eficiente la producción

Parcelas experimentales

En los ensayos realizados en parcelas experimentales de portainjertos de la Eeaoc de las localidades de El Tuyango y Monte Grande, primeramente se hicieron mediciones de altura y de volumen de la copa de las plantas, que incluyeron poblaciones de árboles de diferentes tamaños. Se midieron la altura y el volumen de copa de los árboles, mediante dos métodos: fotogrametría aérea con dron y un método manual, con reglas topográficas. Se compararon los resultados mediante regresión lineal simple, y se confirmó una correlación entre ambos métodos superior al 80%.